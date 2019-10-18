Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Хакеры от имени МИД Литвы распространили фейк о размещении в стране ядерного оружия

448
0 Оставить комментарий

Хакеры от имени МИД Литвы распространили фейк о размещении в стране ядерного оружия

Вильнюс, 18 октября. Хакеры от имени МИД Литвы распространили фейк о размещении в стране тактического ядерного оружия США. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Литвы.

В МИД страны рассказали, что компетентные органы расследуют инцидент.

«Предположительно, имела место комплексная кибернетическая информационная атака», — цитирует сообщение МИД Литвы ТАСС.

В распространенном хакерами фейке шла речь о том, что литовский президент Гитанас Науседа предложил построить в стране американскую военную базу, чтобы переместить туда ядерное оружие с турецкой базы «Инджирлик». Также в «сообщении» говорилось, что в октябре в Литву прибывают около 500 военнослужащих США, которые будут строить необходимые объекты инфраструктуры. Батальон такой численностью действительно направлен в Литву сроком на шесть месяцев для проведения совместных учений с местными военными подразделениями.

Как рассказала представитель МИД Литвы по печати Раса Якилайтене, ложную новость получили несколько изданий, учреждения стран — членов НАТО и ряд дипломатических представительств.

Ранее пресс-служба российского посольства в Риге сообщила, что почтовая система посольства РФ в Латвии подверглась хакерской атаке. В результате атаки произошла автоматическая массовая рассылка писем со спамом якобы от имени российского диппредставительства.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров