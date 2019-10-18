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Бастрыкин поздравил криминалистов СК РФ с 65-летием образования службы

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Бастрыкин поздравил криминалистов СК РФ с 65-летием образования службы

Москва, 18 октября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил сотрудников криминалистической службы с 65-летием образования подразделения, сообщили в пресс-службе ведомства.

На торжественном мероприятии по случаю юбилея Бастрыкин напомнил, что служба была образована 19 октября 1954 года. Развитию криминалистики в России положил начало Евгений Буринский, который с большим трудом в XIX веке открыл в Петербурге судебную лабораторию.

Современные криминалисты демонстрируют высокий уровень работы, отметил глава СК РФ. Российские специалисты работают не только внутри страны, но и за рубежом: Бастрыкин напомнил о командировке криминалистов во время теракта в метро Минска.

Бастрыкин поздравил криминалистов СК РФ с 65-летием образования службы

Глава ведомства обратился к молодым сотрудникам, призвав равняться на старшее поколение. Он поблагодарил всех сотрудников за достойную службу, эффективное исполнение возложенных обязанностей и готовность оперативно оказать помощь коллегам даже в самых отдаленных регионах страны.

«Председатель Следственного комитета вручил ведомственные награды ряду ветеранов следствия и криминалистических служб, ответив их важный вклад в работу по данному направлению деятельности», — констатировали в пресс-службе СК РФ.

Ранее СК РФ опубликовал новое видео из серии передач «Чудеса криминалистики», в которых эксперты рассказывают о тайнах обнаружения улик и доказательств при расследовании уголовных дел. 

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Источник: Пресс-служба СК РФ
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