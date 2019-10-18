Банк «Открытие» окажет помощь семье погибшего в Екатеринбурге клиента

Екатеринбург, 18 октября. Банк «Открытие» окажет материальную помощь родственникам мужчины, погибшего сегодня в ходе разбойного нападения на офис организации в Екатеринбурге.

«Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие и искренние соболезнования семье погибшего»,— сообщили ФАН в пресс-службе банка.

Представитель компании Евгения Прядко подчеркнула, что сотрудники офиса на улице Малышева действовали в соответствии с инструкциями: нажали тревожную кнопку, выполнили требования преступника и передали сообщение в службу безопасности. Но находившиеся в помещении клиенты попытались обезвредить грабителя самостоятельно, в итоге завязалась драка, и налетчик застрелил одного из мужчин.

«Призываем всех в подобных ситуациях не предпринимать никаких действий, ставящих под угрозу собственную безопасность», — подчеркнула она.

Прядко добавила, что всем посетителям и сотрудникам, ставшим участниками и свидетелями происшествия также будет оказана психологическая поддержка.

Она также обратила внимание, что сегодняшнее нападение в Екатеринбурге — уже не первый случай нападения на офисы финансовых учреждений в регионе. По ее словам, в последнее время здесь также происходили и другие резонансные преступления. В связи с этим она выразила надежду, что правоохранительные органы сделают все необходимое для устранения угрозы безопасности клиентов и сотрудников банков и жителей региона в целом.

