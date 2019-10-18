ФАН помогает комиссии ГД доказать вмешательство Запада, заявил депутат Шхагошев

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит и даст дальнейший ход материалам расследования Федерального агентства новостей «Анатомия протеста — 2019», указывающим на то, что массовые беспорядки в столице перед выборами в Мосгордуму мог курировать сотрудник посольства США в России Стивен Секстон.

Руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и гендиректор ФАН Евгений Зубарев представили членам думской комиссии фильм «Анатомия протеста — 2019», в котором рассказывается, что так называемая российская «оппозиция» устраивала беспорядки в центре Москвы при помощи западных стран, в том числе США. На организацию несанкционированных акций выделялись деньги из-за рубежа. Их участников консультировали западные кураторы. В том числе глава Бюро региональной безопасности посольства США в Москве Стив Секстон, который посещал офис так называемого «Фонда борьбы коррупцией» в разгар московских беспорядков летом 2019 года.

Ознакомившись с этой информацией, комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ приняла решение направить материалы расследования ФАН Генеральному прокурору России, в Роскомнадзор и другие ведомства.

«Считаю, что материалы журналистских расследований, представленные телеканалом НТВ и информационным агентством ФАН, являются достаточным основанием для принятия необходимых мер, в том числе процессуального характера компетентными органами и спецслужбами», — написала в своем Telegram-канале член думской комиссии Наталья Поклонская.

Ее коллега Адальби Шхагошев уточнил, что комиссия Госдумы по вмешательству передаст результаты журналистского расследования в компетентные органы в начале следующей недели.

«Также мы планируем связаться с российскими спецслужбами, поскольку идет вопрос об определении местонахождения этого человека — Стивена Секстона. Ведь несмотря на то, что он числится в американском посольстве в Москве, он ездит по всему миру. В расследовании ФАН, в частности, есть указания на то, что Секстон может быть причастен к народным волнениям, прошедшим в разных странах. Но однозначно, что результаты журналистского расследования будут изучены компетентными органами. И важно, чтобы появились дополнительные зацепки, новые доказательства, чтобы еще тверже убедиться, что сотрудник американского посольства занимался обучением участников незаконных акций в Москве», — говорит Шхагошев.

У России и США принципиально разные подходы в вопросе защиты суверенитета, подчеркивает парламентарий.

«Это в США могут безосновательно обвинять, заявляя, что кто-то вмешивался в их дела, и ввести санкции против него, как было много раз в последние годы. А у нас не так. Нам для принятия серьезных мер — вплоть до высылки из нашей страны и запрета въезда в Россию — нужны четкие факты», — объяснил Адальби Шхагошев.

Парламентарий поблагодарил Федеральное агентство новостей за проделанную «самоотверженную работу».