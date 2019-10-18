ФАН помогает комиссии ГД доказать вмешательство Запада, заявил депутат Шхагошев

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит и даст дальнейший ход материалам расследования Федерального агентства новостей «Анатомия протеста — 2019», указывающим на то, что массовые беспорядки в столице перед выборами в Мосгордуму мог курировать сотрудник посольства США в России Стивен Секстон.
Руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и гендиректор ФАН Евгений Зубарев представили членам думской комиссии фильм «Анатомия протеста — 2019», в котором рассказывается, что так называемая российская «оппозиция» устраивала беспорядки в центре Москвы при помощи западных стран, в том числе США. На организацию несанкционированных акций выделялись деньги из-за рубежа. Их участников консультировали западные кураторы. В том числе глава Бюро региональной безопасности посольства США в Москве Стив Секстон, который посещал офис так называемого «Фонда борьбы коррупцией» в разгар московских беспорядков летом 2019 года.
Ознакомившись с этой информацией, комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ приняла решение направить материалы расследования ФАН Генеральному прокурору России, в Роскомнадзор и другие ведомства.
«Считаю, что материалы журналистских расследований, представленные телеканалом НТВ и информационным агентством ФАН, являются достаточным основанием для принятия необходимых мер, в том числе процессуального характера компетентными органами и спецслужбами», — написала в своем Telegram-канале член думской комиссии Наталья Поклонская.
Ее коллега Адальби Шхагошев уточнил, что комиссия Госдумы по вмешательству передаст результаты журналистского расследования в компетентные органы в начале следующей недели.
«Также мы планируем связаться с российскими спецслужбами, поскольку идет вопрос об определении местонахождения этого человека — Стивена Секстона. Ведь несмотря на то, что он числится в американском посольстве в Москве, он ездит по всему миру. В расследовании ФАН, в частности, есть указания на то, что Секстон может быть причастен к народным волнениям, прошедшим в разных странах.
Но однозначно, что результаты журналистского расследования будут изучены компетентными органами. И важно, чтобы появились дополнительные зацепки, новые доказательства, чтобы еще тверже убедиться, что сотрудник американского посольства занимался обучением участников незаконных акций в Москве», — говорит Шхагошев.
У России и США принципиально разные подходы в вопросе защиты суверенитета, подчеркивает парламентарий.
«Это в США могут безосновательно обвинять, заявляя, что кто-то вмешивался в их дела, и ввести санкции против него, как было много раз в последние годы. А у нас не так. Нам для принятия серьезных мер — вплоть до высылки из нашей страны и запрета въезда в Россию — нужны четкие факты», — объяснил Адальби Шхагошев.
Парламентарий поблагодарил Федеральное агентство новостей за проделанную «самоотверженную работу».
«Наша комиссия поставила перед собой цель не просто заявлять, что Запад вмешивается во внутренние дела России, пытаясь подорвать государственные устои, а приводить конкретную фактуру и доказательства этому. И Федеральное агентство новостей нам в этом помогает. Только такой подход реально работает на защиту российского суверенитета, авторитет нашего государства», — подчеркнул Шхагошев.