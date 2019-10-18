Brexit рвет Британию на части, королева Елизавета прикидывает прибыль

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 октября успешно завершили переговоры по новому соглашению о Brexit. В тот же день это соглашение было «автоматом» одобрено на саммите глав государств-членов ЕС.

Чуть ранее, 14 октября, королева Елизавета II, выступая на открытии осенней сессии британского парламента с тронной речью, заявила, что выход из состава Евросоюза является приоритетной задачей действующего правительства и должен быть завершен до 31 октября.

Это дает определенные основания считать, что на субботнем голосовании в Палате общин соглашение Джонсона—Юнкера все-таки будет принято «на флажке» большинством депутатов. Хотя сегодня такой результат и выглядит весьма проблематичным — особенно из-за отказа североирландской Демократической юнионистской партии поддержать нынешнего лидера консерваторов своими десятью голосами.

«Лоялистов» Ольстера понять можно, поскольку Джонсон добился соглашения с Евросоюзом ценой отказа от сохранения Северной Ирландии в едином британском таможенном и, соответственно, экономическом пространстве. На территории шести графств Зеленого острова, входящих в состав Соединенного Королевства, продолжат действовать нормы и правила ЕС, сохранится единая энергетическая система, а таможенная граница будет проходить по Северному проливу и проливу Святого Георга.

Таким образом, если соглашение Джонсона—Юнкера будет утверждено, Туманный Альбион выйдет из ЕС не целиком и полностью, как заявил действующий британский премьер-министр, а фактически оставляя в «единой Европе» Северную Ирландию. И все английские националисты не без оснований считают это первым шагом уже и к политической потере этой территории, значительная часть населения которой «спит и видит» себя в составе единого ирландского государства.

Во всяком случае, семь депутатов партии Шинн Фейн, избранных в Палату общин от Северной Ирландии, демонстративно отказались принести присягу королеве и занять свои места в британском парламенте. Кстати, от участия в голосованиях отказались и уэльские националисты — четыре депутата от партии Плайд Камри. Сегодня Ольстер, завтра — Уэльс?

Так что в Палате общин сегодня всего 639 голосующих депутатов, а простое большинство составляет 320 голосов. При этом в распоряжении Джонсона — пока только 267 членов парламентской фракции тори (еще 21 консерватор был исключен из фракции за «неправильные» голосования в нарушение партийной дисциплины).

Впрочем, с финансово-экономической точки зрения вся Ирландия давно и прочно является британским «оффшором». И поэтому, по большому счету, для лондонского Сити «Северной Ирландией больше, Северной Ирландией меньше» — особой роли не играет. Более того, сохранение этой части Соединенного Королевства (впрочем, как и, скорее всего, Гибралтара — но это отдельный вопрос будущих переговоров) в экономическом пространстве Евросоюза создаст такие «шлюзы» и «коннекторы», использование которых может принести немалые дивиденды — к восторгу прикидывающей прибыль королевы.

Кроме того, Джонсон подтвердил согласие на 18-месячный «переходный период», в течение которого будет сохранен нынешний статус-кво. То есть Великобритания де-факто будет оставаться государством-членом ЕС, прекратив свое членство де-юре и не участвуя в работе европейских структур, но продолжая их финансирование — «отступные» Евросоюзу составят 38 млрд евро. Плюс целый ряд дополнительных обременений, касающихся рыбной ловли, сельского хозяйства и другого «раздела совместно нажитого имущества».

С формальной точки зрения, к 500-страничному соглашению по Brexit, подписанному Терезой Мэй и одобренному «единой Европой», добавился еще один, 100-страничный текст, в котором урегулированы те вопросы, которые оказались «камнем преткновения» в ходе предыдущих голосований британского парламента и, в конечном счете, привели к отставке предшественницы Бориса Джонсона.

И если парламентская фронда и на этот раз проявит себя (а такой вариант полностью исключать нельзя), то, согласно уже утвержденным правилам, Джонсон должен будет или обратиться к ЕС с просьбой о новой отсрочке, или отвергнуть парламентский запрет — и попытаться провести «жесткий Brexit» безо всякого соглашения с Брюсселем.