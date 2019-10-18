Казаки напомнили депутатам Рады историю переселения на Кубань

Краснодар, 18 октября. Казаки Кубанского казачьего войска ответили на заявление депутата Верховной рады о «возвращении территории Кубани в культурное и социальное поле украинских этнических территорий», напомнив о переселении казаков на Кубань.

Член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что украинские парламентарии создали межфракционное объединение по вопросам «возвращения в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев Кубани».

В пресс-службе Кубанского казачьего войска заявили, что казаки войска, которое объединяет 55 тысяч человек, крайне обеспокоены практикой депутатов Рады делать заявления от имени «всего братского украинского народа» в ущерб интересам этого народа. Украинские парламентарии пытаются подражать философам-утопистам. Перевирая историю, они преследуют личные меркантильные интересы и опираются лишь на душевное воображение для того, чтобы повысить свой авторитет.

«Мы напомнили депутатам историю переселения казаков на Кубань», — сообщили в пресс-службе.

Казаки напомнили, что в 1792 году Екатерина II даровала войску черноморских казаков земли правобережной Кубани за их боевые заслуги перед Россией. Кубанское казачье войско было образовано за счет объединения Черноморского казачьего войска и отдельных частей Кавказского линейного казачьего войска в 1860 году. Тогда же в составе Российской Империи была образована Кубанская область.

«В 1937 году основная часть данных земель вошла в состав Краснодарского края, который в свою очередь находился в составе РСФСР, а сейчас находится в составе РФ», — напомнили в пресс-службе войска.

Казаки назвали печальным тот факт, что во власти братской Украины находятся люди, абсолютно не знающие ни своей истории, ни истории соседних народов и не желающие ее изучать. Они подчеркнули, что сегодня кубанские казаки – это «этнокультурная социальная общность людей, обладающих уникальной многогранной традиционной культурой и не мыслящих своей жизни вне российского государства». Необдуманные заявления украинских депутатов могут иметь необратимый характер на практике, предупредили в казачьем войске.

Ранее идею Рады «вернуть Кубань» прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона предложил украинским депутатам прослушать курс истории формирования региона и Кубанского казачьего войска в Кубанском государственном университете. По словам Кондратьева, это позволит украинским парламентариям получить необходимое образование, чтобы в будущем не допускать столь нелепых ошибок.