Молдавия хочет отправить боеприпасы из Приднестровья в РФ на утилизацию

Кишинев, 18 октября. Боеприпасы из Приднестровья будут утилизированы на месте или направлены в Россию транзитом через Украину, заявил министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску.

Министр в интервью телеканалу TVR сообщил, что власти Молдавии планируют утилизировать около 20 тысяч тонн боеприпасов.

По его словам, вопрос транзита боеприпасов через Украину обсуждался со всеми странами — членами Европейского союза, в том числе с Румынией. Для Кишинева важно, чтобы любое уничтожение и транзит осуществлялись под международным контролем, отметил Попеску.

Он напомнил, что российская сторона приостановила процесс утилизации боеприпасов в 2003 году. По его словам, власти республики рассчитывают на скорейшее уничтожение боеприпасов

«Мы хотели бы иметь нормальные, спокойные, стабильные, вежливые отношения с Российской Федерацией», — добавил он.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон провел встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. После переговоров он сообщил, что Москва предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складе в селе Колбасна, которой является одним из самых больших в Европе. По некоторым данным, на складе в приднестровском селе хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.