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Годовалый ребенок скончался на борту летевшего из Пхукета в Москву самолета

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Годовалый ребенок скончался на борту летевшего из Пхукета в Москву самолета

Москва, 18 октября. Экипаж самолета авиакомпании «Аэрофлот», осуществлявшего маршрут из Пхукета в Москву, принял решение об экстренной посадке в Казани из-за резкого ухудшения самочувствия годовалого ребенка. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

Согласно предоставленной информации, малыш на борту начал хрипеть, ему стало тяжело дышать, а затем дыхание и вовсе остановилось. Экипаж воздушного судна решил посадить самолет в международном аэропорту Казани. Лайнер приземлился в 16.06 по местному времени (совпадает с московским).

На борт оперативно прибыли медики, однако малыша им спасти не удалось. Он скончался до прихода врачей. Трагедия произошла на борту Airbus A330. Ребенок — гражданин Израиля.

Обстоятельства произошедшего уточняются. По факту случившегося назначена проверка.

Годовалый ребенок скончался на борту летевшего из Пхукета в Москву самолета

Напомним, что накануне в Ташкенте экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Пхукет. Причиной стал авиадебошир, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В Следственном комитете напомнили, что любые противоправные действия на борту самолета, даже мелкое хулиганство, могут привести к серьезным последствиям для безопасности пассажиров.

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