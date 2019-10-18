Эрдоган заявил, что Россия могла бы возглавить мирную инициативу в Сирии

Стамбул, 18 октября. Россия могла бы возглавить инициативу для достижения мира к западу от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями иностранных СМИ в Стамбуле.

В сентябре главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Эрдоган отметил, что в настоящее время это российско-турецкое соглашение действует, и страны продолжают работать в обозначенном направлении.

В связи с этим лидер Турции предположил, что российская сторона могла бы взять на себя инициативу по установлению мира на территории к западу от Евфрата.

«В настоящее время у нас с Россией действует достигнутое в Сочи соглашение по Идлибу. Мы продолжаем работать в этом направлении. Мне кажется, что Россия могла бы возглавить инициативу для достижения мира к западу от Евфрата», — считает турецкий президент.

Западные журналисты спросили Эрдогана, собирается ли он на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным поднимать тему прекращения авиаударов ВКС РФ по позициям боевиков в Идлибе.

Глава Турции заявил, что не намерен поднимать этот вопрос, поскольку «Россия не наносит авиаудары в Идлибе с 31 августа».

Предстоящую сочинскую встречу с Путиным Эрдоган считает «еще одной фазой процесса» создания зоны безопасности в Сирии.

Напомним, 9 октября президент Турции дал старт военной антитеррористической операции турецких ВС «Источник мира» на севере Сирии. Главная задача Анкары в ходе операции — обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских боевиков и сотрудничающих с ними террористов экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), а также предотвратить движение террористов по трассе М-4.

«Источник мира» проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 заняли территории в восточной части САР. Де-факто курды не вели боевых действий против террористов, как это делали ВКС РФ и САА, а предпочитали лишь «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.