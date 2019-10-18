Познер намерен изменить отношение к инвалидам в России

Москва, 18 октября. Журналист Владимир Познер заявил, что в России необходимо изменить отношение к людям с инвалидностью. Телеведущий пояснил, что большинство россиян делают вид, что инвалидов не существует.

Познер высказался об отношении в России к людям с ограниченными возможностями здоровья. Журналист огорчен текущей ситуацией в стране. По его словам, большинство россиян не хочет видеть инвалидов рядом с собой.

«В России, к сожалению, отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья довольно жестокое, — констатировал телеведущий. — Жестокость заключается в том, что мы не хотим их видеть, мы не хотим, чтобы они были».

Он пояснил, что люди стараются разместить инвалидов отдельно от себя.

«Пускай они там живут и будет у них все хорошо, — приводит он пример мыслей россиян, — но только чтобы в моей жизни они не возникали, это такой общий взгляд».

Познер убежден, что необходимо исправить текущую ситуацию. Он напомнил, что является журналистом, а значит, у него такая возможность есть, передает News.ru.

«И я безусловно делал это и буду делать [работать над изменением отношения к инвалидам]», — резюмировал он.

В июле этого года Познер принял решение выйти из состава жюри телевизионной премии ТЭФИ. Журналист объяснил, что ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, «лишился того статуса, которым он безусловно обладал».