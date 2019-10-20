В Госдуме призвали изменить систему финансирования районных больниц

«Закредитованность» медучреждений в России носит системный характер и требует изменений в законодательстве, в первую очередь в законе о медицинском страховании. Об этом Федеральному агентству новостей заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин.

«Мы должны обсудить перевод этих сельских малокомплектных, небольших больниц, ЦРБ на бюджетное финансирование. Потому что в рамках закона страховой медицины они выглядят бледно и не способны привлечь к себе достаточное количество финансов», — уверен руководитель Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения.

В большинстве регионов районные больницы утопают в долгах. Главврачи не знают, где найти деньги на зарплаты, лекарства и расходные материалы. Об этом в интервью корреспонденту ФАН рассказал рентген-лаборант Курахской ЦРБ Республики Дагестан Ахмед Гамидов.

«Он [главврач] выдал нам зарплаты, и у него получился долг 3 миллиона. Получается, с 2014 года вот это идет», — говорит он.

В августе медик получил 15 550 рублей. Эта цифра значится в его тарификационном листе с 2018 года. Согласно майским указам, месячный заработок Ахмеда Гамидова должен составлять не меньше 25 тысяч. Аналогичную сумму получают санитарки больницы.

По информации Государственной инспекции труда в Республике Дагестан, в 2018 году средняя зарплата врачей в Курахской ЦРБ составила 47 012 рублей, среднего медицинского персонала — 22 507.

«Таким образом, Курахская ЦРБ обеспечила выполнение указа президента РФ №597 от 5 мая 2012 года», — утверждают в ведомстве.

По словам медиков, из-за неподъемных долгов пациенты Курахской ЦРБ получают помощь не в полном объеме и вынуждены ездить в Дербент.

«Они покупают лекарственные препараты, растворы, медикаменты. Раньше покупали шприцы», — сообщил рентген-лаборант.

Денег нет и на замену старой техники. В больнице не работает рентгеноскопия, говорит Ахмед Гамидов, отсутствует палата интенсивной терапии.

По словам Николая Говорина, такая закредитованность районных больниц обусловлена низким тарифом ОМС.

«Мы смотрим на ЦРБ с позиции экономических подходов. Вот и получается такая ситуация, что больница не зарабатывает, не отрабатывает свои объемы, поэтому возникают проблемы, — объяснил заслуженный врач Российской Федерации. — А там еще страховые компании могут оштрафовать за то, что выполнили большие объемы!»

Дефицит средств медучреждений Волгоградской области за пять лет вырос с 674 млн до 1 млрд 172 млн рублей. В Ленинградской области — с 523 до 635 тысяч рублей.

«Расчетная сумма необходимых финансовых средств для обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с действующими стандартами лечения в 2019 году составляет 1 139 900 рублей», — сообщает зампредседателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов.

Кредиторская задолженность медучреждений в Ульяновской области насчитывает 2,5 млрд рублей, в Краснодарском крае — 2,4. В Московской области, по данным министра здравоохранения Татьяны Мухтасаровой, для полного лекарственного обеспечения федеральных льготников не хватает больше 3 млрд рублей.

«У нас почти половина регионов недофинансирует программу госгарантий, соответственно, не выполняет даже минимально установленный законом финансовый норматив, — утверждает член комитета ГД РФ по охране здоровья Алексей Куринный. — Где-то, пытаясь бороться с подобного рода явлениями, резко оптимизируют сеть лечебных учреждений. Сокращают количество медицинских работников, стараясь уложиться в нормативы. Тогда ситуация более-менее сглаживается. Естественно, страдает доступность и качество оказания медпомощи».

Ответственность за дефицит средств нужно возложить на региональные власти, заявила в интервью корреспонденту ФАН телеведущая Елена Малышева. По ее мнению, главврач должен организовывать лечебный процесс, а не контролировать условия работы больниц.

«Послушайте, мы заканчиваем медицинский институт, чтобы лечить. Мы должны лечить! — восклицает телеведущая. — Сегодня к нам приходят пациенты и говорят: «У вас отвратительные туалеты, обшарпанная больница, у вас нет приборов, у вас нет лекарств». Что нам делать? При наших зарплатах мы не в состоянии сброситься на ремонт! Это законодательно должно быть ответственностью региональных властей, а не врачей. Мэров, губернаторов. И по этому показателю нужно строить их рейтинги!»

Функции главврача как завхоза должны быть существенно уменьшены, согласен Николай Говорин. Регионы, в медучреждениях которых накопились многомиллионные долги, должны получить помощь из федерального бюджета, считает парламентарий.

«Сегодня это ответственность региона. И для региона это колоссальные деньги! Например, если в регионе проживает примерно миллион триста человек, это в финансовом выражении определяется примерно 7–10 млрд рублей. Именно этих средств, может быть, не хватает для того, чтобы мы могли содержать больницы», — сказал Николай Говорин.

Одним вливанием средств проблему не решить, считает первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья, главный терапевт Московской области Наталья Санина. По ее мнению, стране необходима модернизация всего первичного звена. В столичном регионе она уже началась.

«Нужно знать, куда эти вливания должны быть направлены. Это серьезная задача. Нельзя финансировать то, что не будет давать доступность, качество помощи. Нужно финансировать так, чтобы достигать целей, которые поставлены по финансированию нацпроектов по онкологии, акушерству и гинекологии с младенческой смертностью, по заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — считает доктор медицинских наук.

Как сообщил ФАН Николай Говорин, в ближайшие полгода Госдума подготовит законопроект, который поможет медучреждениям страны выпутаться из финансовой кабалы.