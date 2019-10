Кабул, 18 октября. Жертвами взрывов в мечети в Афганистане стали 62 человека, сообщил телеканал TOLO news со ссылкой на местные власти.

Взрывы прогремели в мечети в афганской провинции Нангархар.

Официальный представитель губернатора провинции сообщил, что порядка 60 человек получили ранения в результате двойного взрыва в мечети. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Local health officials says, 31 dead bodies and dozen wounded people taken to Hospitals after a blast inside blost in a mosque in #Nangarhar province. pic.twitter.com/ZXyrZlrRj6