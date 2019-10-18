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Жертвами взрывов в мечети в Афганистане стали 62 человека

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Жертвами взрывов в мечети в Афганистане стали 62 человека

Кабул, 18 октября. Жертвами взрывов в мечети в Афганистане стали 62 человека, сообщил телеканал TOLO news со ссылкой на местные власти.

Взрывы прогремели в мечети в афганской провинции Нангархар.

Официальный представитель губернатора провинции сообщил, что порядка 60 человек получили ранения в результате двойного взрыва в мечети. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

В данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы в мечети.

Представитель президента Афганистана Седик Седикки заявил, что руководство страны осуждает атаку на востоке государства. 

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Источник: TOLO news
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