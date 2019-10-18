Глава Еврокомиссии расплакался на своем последнем саммите ЕС

Брюссель, 18 октября. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают этой осенью, от эмоций расплакался на пресс-конференции по итогам финального для него саммита ЕС.

«Это был мой последний европейский саммит», — отметил он.

Юнкер обратился к журналистам с благодарностью за освещение его работы на протяжении пяти лет пребывания на посту главы ЕК​​​. Он рассказал, что за эти годы принял участие почти в 150 саммитах.

Глава ЕК поделился, что до последнего дня своей жизни будет гордиться тем, что мог «служить Европе», и после этих слов прослезился. В зале повисла пауза, представители СМИ начали аплодировать политику.

Напомним, Юнкер занимает пост председателя Европейской комиссии с 1 ноября 2014 года. В марте 2017-го он заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

Жан-Клод Юнкер — один из самых опытных европейских политических деятелей. За последние 25 лет он принял участие в осуществлении таких ключевых решений Евросоюза, как заключение Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты, а также участвовал в разработке Пакта стабильности и роста ЕС. Юнкер является сторонником интеграции внутри Евросоюза и усиления институтов ЕС.

Нынешний глава ЕК награжден иностранными орденами, в числе которых — французский орден Почетного легиона, а также удостоен в 2006 году международной премии имени Карла Великого, престижной европейской премии за вклад в объединение Европы.

Кроме того, Юнкер — один из немногих в Брюсселе, кто в течение последних лет неоднократно высказывался за улучшение отношений с российской стороной после того, как ЕС начал вводить антироссийские рестрикции в отношении Москвы из-за воссоединения Крыма с РФ.