Глава Еврокомиссии расплакался на своем последнем саммите ЕС

Брюссель, 18 октября. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают этой осенью, от эмоций расплакался на пресс-конференции по итогам финального для него саммита ЕС.
«Это был мой последний европейский саммит», — отметил он.
Юнкер обратился к журналистам с благодарностью за освещение его работы на протяжении пяти лет пребывания на посту главы ЕК. Он рассказал, что за эти годы принял участие почти в 150 саммитах.
Глава ЕК поделился, что до последнего дня своей жизни будет гордиться тем, что мог «служить Европе», и после этих слов прослезился. В зале повисла пауза, представители СМИ начали аплодировать политику.
Напомним, Юнкер занимает пост председателя Европейской комиссии с 1 ноября 2014 года. В марте 2017-го он заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.
Жан-Клод Юнкер — один из самых опытных европейских политических деятелей. За последние 25 лет он принял участие в осуществлении таких ключевых решений Евросоюза, как заключение Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты, а также участвовал в разработке Пакта стабильности и роста ЕС. Юнкер является сторонником интеграции внутри Евросоюза и усиления институтов ЕС.
Нынешний глава ЕК награжден иностранными орденами, в числе которых — французский орден Почетного легиона, а также удостоен в 2006 году международной премии имени Карла Великого, престижной европейской премии за вклад в объединение Европы.
Кроме того, Юнкер — один из немногих в Брюсселе, кто в течение последних лет неоднократно высказывался за улучшение отношений с российской стороной после того, как ЕС начал вводить антироссийские рестрикции в отношении Москвы из-за воссоединения Крыма с РФ.