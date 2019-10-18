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Асад обсудил с российской делегаций операцию Турции против курдов

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Асад обсудил с российской делегаций операцию Турции против курдов

Дамаск, 18 октября. Сирийский лидер Башар Асад принял спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте администрации главы САР.

По данным страницы, президент Сирии обсудил с членами российской делегации, в состав которой вошли Вершинин и Лаврентьев, ситуацию в арабской республике и операцию Турции «Источник мира» на севере страны.

В сообщении администрации главы Сирии отмечается,  что члены российской делегации во время переговоров заявили о своей приверженности суверенитету САР и ее территориальной целостности.

Асад обсудил с российской делегаций операцию Турции против курдов

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1. Выяснилось, что курдские формирования помогли террористам, доставив их на базу США.

Накануне США и Турция договорились о приостановке операции на 120 часов, чтобы курдские боевики отошли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Если курдские формирования не выйдут из зоны, то Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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