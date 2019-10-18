На Украине признали, что население Донбасса хочет вывода войск ВСУ

Экс-руководитель военно-гражданской администрации города Золотое Константин Ильченко заявил в интервью ФАН, что «отвод войск от линии соприкосновения вполне возможен», но при определенных гарантиях безопасности. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из Киева.

«Для меня отвод войск от линии фронта, на котором настаивают нынешние власти — очень болезненный. Он, можно сказать, «по-живому меня режет» — сообщил Ильченко ФАН. — Я прослужил в Золотом главой военно-гражданской администрации последние полтора года, и я своими глазами увидел, что этот процесс — крайне политизированный. По правде говоря, сначала я был шокирован, когда услышал, что будет отвод войск, потому что в этом случае «серая зона» увеличится в разы.

По мнению Ильченко, «серая зона» — это территория, на которой нет украинского флага и украинской власти.

«Там просто ходят злые «дээргэшники» (члены-диверсионно-разведывательных групп — прим. ФАН) и от ВСУ, и от повстанцев. По сути, местное население в этом случае подвергается большой опасности, — говорит Ильченко. — Когда в украинском обществе по этому поводу началось бурление, власть прислушалась к этому недовольству. Насколько я знаю, сейчас предпринимаются меры, обеспечивающие безопасность людям. Это значит, что, когда войска ВСУ отводятся от линии фронта на километр-два, в «серую зону» должны зайти «батальоны безопасности», имеющие боевой опыт. У них за спиной будут стоять ВСУ, которые в любой момент готовы выдвинуться вперед. В этой ситуации безопасность, я считаю, обеспечена, и отвод войск от линии соприкосновения вполне возможен».

Отметим, что ранее Ильченко, являющийся ветераном АТО, выступал категорически против любого разведения войск в Донбассе. И изменение позиции таких людей под давлением сторонников урегулирования в Донбассе дорогого стоит. То есть, сегодня даже самые упертые сторонники «войны до победного конца» на Украине понимают, что окончание бессмысленной войны — не за горами, и постепенно начинают «переобуваться».

На вопрос ФАН, как именно разведение войск повлияет на жизнь Золотого, Ильченко сообщил — «войска там планируют отвести на 2-3 километра».

«То есть линия обороны будет проходить там же, где находится и военно-гражданская администрация. Это — центр города. В «серую зону» попадут такие населенные пункты, как хутор Вольный, Золотое-4, Екатериновка, Стахановец, и часть самого Золотого. Там уникальная ситуация, ведь Золотое состоит из поселков вокруг шахт. Так что значительная их часть будет в серой зоне, — говорит Ильченко. Но люди прямо говорят, что хотят вывода войск».

Говоря о самом сильном своем впечатлении от работы в Золотом, Ильченко сообщил — это первый его приезд в Золотое.

«Там сплошное уныние, депрессия. Город расположен в эпицентре войны, отсюда настроение населения, многие проблемы социального характера. По большому счету, шахты там не работают. Если шахта на молотках добывает 50 тонн угля в сутки, это не шахта, а «дырка». Поэтому, когда я смотрел на это Золотое, я был поражен. Объективности ради, скажу, что разруха в Золотом вовсе не потому, что там война. Там вообще 30 лет ничего Украиной не делалось», — говорит он.

Также Ильченко кратко охарактеризовал алгоритм действий, необходимый для разведения сил.

«Сначала мы разводим силы, по умолчанию это прекращает все боевые действия. После этого мы сразу проводим местные выборы, а войска там остаются, как в Приднестровье», — добавил Ильченко.

Экс-глава уверен, что в целях безопасности «с переднего края нужно выселять людей».

«Первыми, кто это сделал, были мы в Золотом. Мы отселили людей из Партизанского, — говорит экс-глава администрации. — Я уверен, что и на других территориях это пытаются сделать. Но есть множество помех этому процессу. Например, хутор Вольный, это фактически самая передовая позиция войск. Кто-то оттуда уехал, а там 15 семей осталось. Приезжаю и спрашиваю — почему? А они говорят, что у них «здесь и картофель растет, и скот пасется, и вообще не хотим оставлять». Ничего не поделаешь, потому что можно переселить можно, только если на это есть воля человека».

По мнению Ильченко, «наследие, доставшееся новой власти, просто рвет ее на куски».

«Зеленскому надо принимать какое-то твердое решение. Но мы понимаем, что там, во власти, есть несколько групп влияния. Плюс — влиятельное международное сообщество. И при этом — абсолютно уничтоженная экономика Украины, которая не может выдержать войну. Так что президенту сейчас надо принимать нелегкое решение», — резюмирует Ильченко.

Напомним, Константин Ильченко возглавлял военно-гражданскую администрацию Золотого и села Екатериновка с апреля 2018-го по середину сентября 2019-го. Ильченко — уроженец Луганщины, военнослужащий, участвовавший в АТО в районе Песок, Торецка и Зайцево.