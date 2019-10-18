Путину рассказали о восстановлении исторического облика Шуи и Кинешмы

Москва, 18 октября. Новый банк развития БРИКС выделил более двух миллиардов рублей на комплексную модернизацию инфраструктуры исторических поселений в Ивановской области. Об этом сообщил глава региона Станислав Воскресенский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Воскресенский отметил, что правительство РФ совместно с Новым банком развития БРИКС реализует программу по модернизации исторических поселений. По его словам, межведомственная комиссия на базе Минкультуры России приняла решение о включении в программу Шуи и Кинешмы, расположенных в Ивановской области.

На вопрос президента об общем объеме кредита, выделенного региону на эти цели, губернатор сообщил, что речь идет о сумме свыше двух миллиардов рублей.

«Этот проект будет реализовываться несколько лет. Сейчас предстоит заняться проектированием, выбрать объекты, и финансирование будет за счет действительно кредитной линии Нового банка развития», — сказал Воскресенский, слова которого приводит сайт Кремля.

Также губернатор Ивановской области рассказал российскому лидеру о вкладе самого региона в развитие малых городов. По его словам, малые города очень важны для культуры и истории страны.

«Мы участвуем в грантах, которые вами созданы, — гранты на малые города и исторические поселения», — отметил Станислав Воскресенский.

Он добавил, что в 2019 году регион оказался на втором месте среди 85 регионов РФ по объему средств, полученных в рамках таких грантов.