Онищенко объяснил, почему нужно запретить пакеты и посуду из пластика

Стало известно, что Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном ограничении производства одноразовых пластиковых пакетов с перспективой полного их запрета. Но данные меры недостаточны, считает первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко. Он объяснил, что Роспотребнадзор, опираясь на постановления главного санитарного врача РФ, имеет право вводить ограничения на продажу потенциально вредных для человека товаров.

«В случае доказанного вреда здоровью все можно сделать намного быстрее, — заявил депутат. — Весь цивилизованный мир идет к отказу от пластика, и нам также не надо с этим затягивать. Вещи, которые мы делаем, начиная от сосок для младенцев и заканчивая дорогими автомобилями, в большинстве случаев содержат пластик, и это надо менять»

По мнению Онищенко, в деле ограничения оборота пластика важно выстроить следующие приоритеты: прежде всего, необходимо избавиться от одноразовых бутылок, в первую очередь — это упаковка алкогольных напитков; затем по степени важности идет упаковка продуктов питания, а потом — все остальное.

«В бытность мою главным санитарным врачом России я вел кампанию против упаковки пива в пластик: должен был быть принят закон, который бы это запретил, — вспомнил Геннадий Онищенко. — Давно научно доказано, что алкоголь вызывает экстракцию мономеров из пластиковой упаковки в сам напиток. Даже уже в Казахстане это поняли, и удельный вес этого пойла (пива. — Прим. ред.), закатываемого в пластиковую тару, стал ничтожен. К сожалению, мне помешали лоббисты из Татарстана, где расположен один из крупнейших пластиковых заводов. В Думе решили прислушаться к голосу капиталистов, а не главного санитарного врача. Кампанию я проиграл».

Решением для упаковки алкоголя должны были стать металл и стекло. Что же касается биоразлагаемого пластика, из которого хотят делать полиэтиленовые «пакеты будущего», то он, к сожалению, тоже не оптимален. Во-первых, он намного дороже обычного пластика сам по себе. Во-вторых, его производство потребует переоборудования заводов, которые к этому не готовы. И в-третьих, его безопасность для человека еще должна быть доказана. На том, можно ли будет его использовать в производстве, например, пластиковой посуды и контейнеров для хранения пищи, депутат остановился особо. По его словам, пластиковой посуде таится во много раз больше опасностей, чем в полиэтиленовых пакетах, которые хотя бы не соприкасаются напрямую с продуктами питания.

«Говоря об одноразовой посуде, замечу, что ее вообще нельзя делать из пластика. Она так же, как и пакеты, выбрасывается в немереных количествах. К тому же, раз эта посуда одноразового использования, то кто вообще проконтролирует, из какого именно пластика она делается? Ей попользовались и выбросили, никакой надзор до нее не доберется. А ведь некоторые виды пластика вообще нельзя допускать к контакту с едой и водой. В какой-нибудь уличной точке общепита вам могут в такую посуду щей налить, и вы вместе с ними поедите продуктов полиэтиленового распада», — заявил Онищенко.

По его словам, сейчас весь цивилизованный мир переходит к естественным видам упаковки товаров, например, тканевым или бумажным. Пользу использования бумаги он подчеркнул особо.

«Бумага подвергается утилизации и повторному использованию. За нее среди предприятий, занимающихся утилизационным бизнесом, идет борьба — хорошая традиция сдавать макулатуру у нас сохранилась, и есть заводы по переработке бумаги. К тому же из нее можно делать другие бумажные изделия — например, картонные. И уж если мы и заговорили о том, из чего лучше делать одноразовую посуду, то картон — идеальный кандидат, от него даже теоретически нет абсолютно никакого вреда для организма. Это совершенно естественный материал, представляющий из себя просто специально обработанное дерево,» — резюмировал Геннадий Онищенко.

Напомним, первой страной, полностью отказавшейся от использования пластиковых пакетов, стал Бангладеш в 2002 году. В 2015 году в Евросоюзе была принята директива, согласно которой к 2025 году потребление пластиковых пакетов должно сократиться до 40 штук в год на одного человека. В Индии же полностью отказались от них уже в 2016 году, в Новой Зеландии — в 2018 году. Стоит заметить, что этот тренд — не дань моде, а внезапно проснувшийся инстинкт самосохранения человечества. По данным ООН, если производство и потребление пластика не сократить, к 2050 году его удельная масса в Мировом океане будет больше массы всей рыбы вместе взятой.