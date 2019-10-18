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Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-главе Коми Гайзеру

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Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-главе Коми Гайзеру

Москва, 18 октября. Московский городской суд в пятницу признал законным 11-летний срок заключения для бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера за хищения и отмывание денежных средств.

«Решение оставить без изменения», — передает РИА Новости слова судьи.

Обвинительная сторона просила для экс-руководителя Коми Гайзера 21 год колонии и штраф в размере 500 млн рублей, но Замоскворецкий суд российской столицы оправдал бывшего губернатора по основному эпизоду обвинения — в создании преступного сообщества (ОПГ). В результате Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн рублей.

Сам Гайзер в последнем слове заявил, что с самого его задержание его противники «бросили все силы для того, чтоб вводить в заблуждение общественность с помощью прессы».

Как сообщал НСН, Гайзер был взят под стражу осенью 2015 года по обвинению в мошенничестве, организации преступной группы, взяточничестве и отмывании средств преступным путем.

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Источник: РИА Новости
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