ВЦИОМ сообщил росте рейтинга доверия Путину до 73,3%

Москва, 18 октября. Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину вырос до 73,3% за последние две недели. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Фиксируется годовой тренд на улучшение показателей, характеризующих отношение россиян к Владимиру Путину. Положительная динамика в течение всего года носила волнообразный характер, в последние две недели она усилилась», — отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Кроме того, в текущем году повысился уровень одобрения деятельности президента РФ – с 62% в январе до 66,5% в октябре. При этом свое одобрение работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства России выразили 38,8% и 43,4% опрошенных соответственно.

О доверии главе российского правительства заявили 40,2% опрошенных. Руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 36,8% респондентов, а главе КПРФ Геннадию Зюганову — 35,2%. О своем доверии лидеру справороссов Сергею Миронову заявили 27,2% опрошенных.

Эксперты связывают рост доверия к Путину с уклоном в работе президента в сторону внутренней политики. Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян отметил, что респонденты реагируют на внимание Путина к проблемам с первичным звеном здравоохранения.

Опрос проводился методом телефонного интервью, были опрошены 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.