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В Петербурге на заседании Морской коллегии с участием Беглова обсудили тему Арктики

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В Петербурге на заседании Морской коллегии с участием Беглова обсудили тему АрктикиСанкт-Петербург, 18 октября. В Санкт-Петербурге в Адмиралтействе состоялось заседание Морского совета, в ходе которого обсуждались темы Арктики, яхтенного туризма и деятельности региональных морских советов. 

В заседании принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, а также заместитель председателя правительства РФ и председатель Морской коллегии при правительстве РФ Юрий Борисов.

Как рассказал Борисов, первый вопрос касался обсуждения границ территориального шельфа в Арктике. В этом регионе сосредоточены большие запасы нефти и газа, из которых России принадлежит примерно 12 % нефтяных запасов и 33 % газовых месторождений.

Поэтому, объяснил он, важно защитить территориальные интересы России и доработать материалы по этому вопросу для комиссии ОНН.

Также в ходе разговора было уделено внимание яхтенному туризму, для развития которого, по мнению участников совета, необходимо сделать упор на строительство маломерных судов. 

Заключительный вопрос заседания был связан с деятельностью региональных морских советов. Во время совещания были названы регионы, имеющие отставание по некоторым показателям, и, в соответствии с недостатками, были определены решения для их устранения.

Борисов также добавил, что министерство обороны и ВМФ России готовы продолжать работу в обозначенных направлениях

В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев обновил состав Морской коллегии при правительстве РФ, включив в нее Александра Беглова. Теперь губернатор Санкт-Петербурга является членом постоянно действующего координационного органа, который, в частности, обеспечивает согласованные действия в области изучения и освоения Мирового океана, Арктики и Антарктики.

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Источник: Nevnov.ru
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