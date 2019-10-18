Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером

Москва, 18 октября. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».

«Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер – самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент», — сказал немецкий специалист.

Газета «Спорт-Экспресс» на обложке своего пятничного номера напечатала фото Тодеско в гриме клоуна-злодея Джокера, который является популярным персонаже комиксов и фильмов.

Публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, отметила «Газета.ру». Поклонники красно-белых призвали закрыть доступ на стадион журналистам издания, сделав их «персоной нон грата», а также подать в суд на газету. Позже редакция издания «Спорт-Экспресс» выступила с заявлением, отметив, что не хотела никого оскорблять подобным творчеством.

Руководство «Спартака» объявило о назначении Тедеско на пост главного тренера 14 октября, напомнил телеканал «360». Последним местом работы нового наставника красно-белых был немецкий «Шальке-04».