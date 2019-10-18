Макрон, Меркель и Джонсон хотят встретиться с Эрдоганом, чтобы напомнить про НАТО

Париж, 18 октября. Лидеры Франции, Германии и Великобритании намерены встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры анонсировал глава Франции Эммануэль Макрон.

Он сообщил, что встреча может состояться в ближайшие недели в Лондоне. На переговорах, по его словам, планируется «восстановить согласованность по вопросу того, «чем является и чем должен являться НАТО», членом которого является Турция.

Напомним, с 9 октября Анкара проводит военную операцию «Источник мира» против курдских террористов и боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 на северо-востоке Сирии. Главной целью операции является создание в САР тридцатикилометровой «безопасной зоны», куда после этого планируется поместить почти миллион сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

17 октября в ходе переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса было достигнуто соглашение, по которому Анкара на 120 часов приостанавливает операции «Источник мира», чтобы курдские боевики освободили территорию, где будет создана зона. Если бандиты не сделают этого и не сдадут тяжелое вооружение, турецкая армия продолжит операцию.

Сами курды остаются в Сирии под предлогом якобы борьбы с ИГ1, хотя на самом деле никогда с ними не воевали, а, наоборот, выводили террористов на территорию военных баз США, где они формировали спящие ячейки, готовые атаковать САР в любой момент. Кроме того, курдские боевики оккупировали восточный берег реки Евфрат, где стали притеснять коренное население — суннитов.

Войска стран НАТО в боевых действиях в Сирии участия не принимают, но отдельные члены альянса входят в состав западной коалиции США, которая, к слову, действует в САР незаконно. На фоне операции «Источник мира» Штаты начали выводить свои войска из арабской страны, после чего в Эстонии успели констатировать временный паралич НАТО в Сирии. На это пожаловался глава эстонского МИДа Март Хельме.

По его словам, большие союзники маленьких стран могут быть заняты другими вещами.

«Это серьезные тревожные сигналы для нас», — цитирует его РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.