Друг Бочкаревой с иронией отнесся к наказанию актрисы

Москва, 18 октября. Суд лишил водительских прав актрису Наталью Бочкареву на год и восемь месяцев и обязал выплатить 30 тысяч рублей штрафа. Друг артистки с иронией прокомментировал избранное наказание для Бочкаревой.

«Жесточайшее наказание, блин. На целых 30 тысяч рублей оштрафовал? Бедная девушка, как жестоко она пострадала. Как ее судьба жестоко наказала», — с иронией отметил Андрей Ковалев в комментарии телеканалу «360».

Кроме того, приятель актрисы пообещал позвонить ей и узнать, почему она не явилась на судебное заседание. В пятницу в Преображенском суде Москвы прошло заседание по административному делу об отказе Бочкаревой пройти медосвидетельствование. Предыдущее заседание 15 октября актриса тоже проигнорировала.

Напомним, задержание Бочкаревой произошло в сентябре на одной из дорог Москвы. Правоохранители якобы обнаружили при ней запрещенное наркотическое вещество кокаин, которое актриса прятала в трусах.

Сама звезда все обвинения отвергала и даже угрожала судебным иском против тех, кто якобы распространяет о ней слухи. Однако в правоохранительных структурах подтвердили, что задержание было.