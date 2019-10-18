Фомин день: история, традиции и приметы, кому дают горбушку, что нельзя делать 19 октября

Фомин день — народное названия православного праздника в память апостола Фомы — одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Праздник отмечается 19 октября, с ним связано много народных традиций и примет, а также предписаний и запретов.

История праздника

Фома был простым рыбаком из Галилеи. Став верным учеником и последователем Иисуса, Фома все время следовал за учителем, присутствовал на Тайной вечере, видел смерть Спасителя на кресте.

Апостола Фому принято называть «неверным» или «неверующим». Это означает не склонность к предательству или неверие, а то, что Фома ничего не принимал на веру, многое подвергал сомнению. Поэтому апостол не сразу поверил, когда на восьмой день после Пасхи увидел воскресшего Христа. Фома попросил доказательств, что Иисус и вправду претерпел физическую смерть, а затем воскрес. Обновлению Пасхи (Воскресения) в присутствии апостола Фомы посвящен праздник Антипасха.

Также Фома не успел на погребение Богородицы, и ему было явлено чудо — он увидел, что тело девы Марии исчезло после вознесения в райские чертоги. В утешение Богоматерь сбросила Фоме с небес свой пояс. С тех пор пояс Богородицы стал одной из важнейших святынь в христианстве.

Апостол Фома проповедовал христово учение во многих странах и принял мученическую смерть.

Фомин день в народной традиции

На Фомин день подводили итоги года, делали ревизию собранного урожая, распределяя припасы на зиму и весну. Рачительные хозяева в таких случаях говорили:

«Рад Фома, что полны закрома».

В народе этот святой считался защитником и покровителем усердных тружеников, наставником тех, кто стремится к честному, пусть даже скромному достатку. Апостол также считался символом бережливости и запасливости.

«На Фому тащи все в крому (в сумку для зерна)», — говорили в народе. «Фома ломит закрома, все бери задарма», — говаривали в сытные годы, когда удавалось собрать хороший урожай.

А про лентяев и неумех говорили:

«Велика крома, да пес ли в ней».

Что делали на Руси на Фомин день

На Фомин день девочек, которым уже исполнилось семь лет, на Руси начинали учить ткацкому делу. В этот день их впервые подводили к ткацкому станку, и они начинали ткать вместе с матерями и старшими сестрами.

Отцы в этот день показывали закрома подросшим сыновьям, собиравшимся жениться и привести жену в отчий дом. Сыновьям отводилась в закромах отдельная крома (полка), чтобы, начав семейную жизнь, они сами распоряжались своей частью запасов. Это называлось «кромить сусеки», отделяя молодой семье часть общих закромов.

Если на Фомин день рождался ребенок, пекли каравай из муки нового урожая, а горбушку свежего хлеба давали новорожденному. Это считалось обрядом на здоровье и долголетние.

Горбушка свежего хлеба в этот день полагалась именинникам, а также больным — как целебное средство.

Поговорки и приметы на Фомин день

— Если на Фому туман — жди потепления, если погода безветренная — готовься к холодам. — На Фому печной дым стелется — жди ненастья. — Если на Фому прилетели северные птицы — готовься к ранним холодам.

Что нельзя делать 19 октября

На Фому нельзя было лениться, долго залеживаться в постели, вообще лодырничать и впустую тратить время. Не поощрялись в этот день посиделки, пустые разговоры и развлечения.

Девушкам и женщинам в этот день строго запрещалась болтовня. От женщин, а особенно от девушек на выданье в этот день требовалось уделить внимание домашним ремеслам. Красавицу, пренебрегавшую рукоделием, осуждали и могли ославить ленивицей, которую никто не возьмет замуж.

Также в этот день нельзя было отказывать в хлебной милостыне нищим, считалось, что скупердяи могут навлечь неурожай.