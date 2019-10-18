Обязательный урок плавания хотят ввести во всех российских школах

Москва, 18 октября. Правкомиссия по профилактике правонарушений поручила Минспорту, Минпросвещения и МЧС рассмотреть возможность введения во всех российских школах обязательного урока плавания. Детей хотят научить правильно вести себя в воде, чтобы снизить смертность в разгар купального периода, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Соответствующий документ правкомиссии с рекомендациями за подписью ее главы — министра МВД Владимира Колокольцева — находится в распоряжении ФАН. Он предполагает «проработку вопроса вариантов увеличения охвата обучения детей начальным навыкам плавания и правилам поведения на воде в период обучения в общеобразовательных организациях, а также в рамках оздоровительной компании». О проведенной работе ведомства должны будут отчитаться до конца мая следующего года.

Также губернаторам порекомендовали проводить спортивные мероприятия в шаговой доступности от места жительства.

По словам вице-президента международного комитета по защите прав человека Александра Ионова, это очень хорошая инициатива, но в некоторых регионах трудно будет реализовать проект.

«Во многих селах в школах даже нет туалета, и сначала нужно заботиться об их наличии, а уже потом думать о бассейнах и прочих вещах. Ранее правительство заявляло, что в России тысячи школ до сих пор не имеют теплых туалетов. Кабинки расположены на улице, — заявил эксперт. — Но при этом все равно было бы хорошо, если бассейны все же появились там, где это возможно. С детьми будут заниматься профессиональные инструкторы, которые расскажут о технике безопасности на воде».

Ежегодно в российских водоемах погибают сотни детей. Каждое лето СМИ периодически сообщают о подобных случаях. При этом по всей стране новые школы строят сразу же с возможностью организации бассейна в учреждении.

Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру», среди 1,3 тысячи родителей детей школьного возраста только четвертая часть уверена, что учебные учреждения помогают их детям определиться с будущей профессией. При этом большая часть (55%), напротив, не видит со стороны школы никакой помощи в профессиональном самоопределении школьников.

Ранее правкомиссия предложила проработать возможность наказания за курение несовершеннолетних. В частности, установить ответственность за потребление табака подростками в рамках части четвертой статьи 20 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия…». Согласно статье 2.3. КоАП РФ, к ответственности могут привлечь лицо, достигшее на момент совершения административного преступления 16 лет.