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Обязательный урок плавания хотят ввести во всех российских школах

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Обязательный урок плавания хотят ввести во всех российских школах

Москва, 18 октября. Правкомиссия по профилактике правонарушений поручила Минспорту, Минпросвещения и МЧС рассмотреть возможность введения во всех российских школах обязательного урока плавания. Детей хотят научить правильно вести себя в воде, чтобы снизить смертность в разгар купального периода, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Соответствующий документ правкомиссии с рекомендациями за подписью ее главы — министра МВД Владимира Колокольцева — находится в распоряжении ФАН. Он предполагает «проработку вопроса вариантов увеличения охвата обучения детей начальным навыкам плавания и правилам поведения на воде в период обучения в общеобразовательных организациях, а также в рамках оздоровительной компании». О проведенной работе ведомства должны будут отчитаться до конца мая следующего года.

Также губернаторам порекомендовали проводить спортивные мероприятия в шаговой доступности от места жительства.

По словам вице-президента международного комитета по защите прав человека Александра Ионова, это очень хорошая инициатива, но в некоторых регионах трудно будет реализовать проект.

«Во многих селах в школах даже нет туалета, и сначала нужно заботиться об их наличии, а уже потом думать о бассейнах и прочих вещах. Ранее правительство заявляло, что в России тысячи школ до сих пор не имеют теплых туалетов. Кабинки расположены на улице, — заявил эксперт. — Но при этом все равно было бы хорошо, если бассейны все же появились там, где это возможно. С детьми будут заниматься профессиональные инструкторы, которые расскажут о технике безопасности на воде».

Ежегодно в российских водоемах погибают сотни детей. Каждое лето СМИ периодически сообщают о подобных случаях. При этом по всей стране новые школы строят сразу же с возможностью организации бассейна в учреждении.

Обязательный урок плавания хотят ввести во всех российских школах

Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру», среди 1,3 тысячи родителей детей школьного возраста только четвертая часть уверена, что учебные учреждения помогают их детям определиться с будущей профессией. При этом большая часть (55%), напротив, не видит со стороны школы никакой помощи в профессиональном самоопределении школьников.

Ранее правкомиссия предложила проработать возможность наказания за курение несовершеннолетних. В частности, установить ответственность за потребление табака подростками в рамках части четвертой статьи 20 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия…». Согласно статье 2.3. КоАП РФ, к ответственности могут привлечь лицо, достигшее на момент совершения административного преступления 16 лет.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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