Рада отреагировала на призыв из ООН закрыть «Миротворец»

Киев, 18 октября. Верховная рада не имеет полномочий закрывать «информационные и другие сайты». Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков во время брифинга.

Таким образом председатель Рады отреагировал на призыв замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека в стране Бенджамина Моро к депутатам украинского парламента инициировать закрытие скандального сайта «Миротворец».

«Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта — кто-то называет его средством массовой информации, кто-то — просто сайтом, — работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно», – сказал заявил Дмитрий Разумков.

Ранее Бенджамин Моро обратил внимание, что на «Миротворце» часто появляются личные данные представителей СМИ. По его словам, подобные публикации нарушают национальное законодательство и международные нормы. Моро добавил, что журналисты на сайте «Миротворца» обозначаются как террористы и предатели, и это представляет для них серьезную опасность.

Президент Украины Владимир Зеленский во время так называемого пресс-марафона высказался о деятельности «Миротворца». Он заявил, что не намерен вмешиваться в работу СМИ. По его словам, как президент он не может «открывать или закрывать сайты».

Напомним, скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На ресурсе публикуются персональные данные тех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины. В базу сайта попали личные данные сотрудников СМИ, артистов и политиков, которые, по мнению авторов «Миротворца», ведут «антиукраинскую» деятельность.

После убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова — их персональные данные незадолго до преступлений были опубликованы на сайте — против сотрудников «Миротворца» было возбуждено уголовное дело. По требованию представителя Евросоюза проект был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность.