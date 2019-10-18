Эксперт оценил шансы иска Mossack Fonseca против Netflix из-за фильма с Бандерасом

Лос-Анджелес, 18 октября. Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека подали иск против Netflix после выхода фильма «Прачечная».

Фонсека и Моссак стали прототипами героев фильма, которых сыграли Гари Олдман и Антонио Бандерас. Картина рассказывает о расследовании мошеннических схем.

Основателям Mossack Fonseca не понравилось, как их отразили в ленте. По их мнению, создатели фильма выставили их «безжалостными юристами, которые вовлечены в отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, взяточничество и/или другие преступные деяния».

Отметим, что юридическая компания оказалась в центре скандала три года назад, когда СМИ нашли документы Mossack Fonseca о причастности мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов оценил шансы иска Mossack Fonseca. Он напомнил, что фильм «Прачечная» является художественным, а значит авторы могли вносить в сценарий любые детали.

Это не первый случай в истории, когда люди отождествляют себя с некоторыми персонажами кино и пытаются через суд осветлить свою репутацию, заметил эксперт. Однако, как правило, истцы проигрывали, так как все-таки это кино и данные персонажей были изменены.

«С юридической точки зрения в США действует достаточно суровое право. Но сам по себе иск, на мой взгляд, будет бесперспективным, — приводит слова Ионова телеканал «360». — Куча денег будет потрачена на адвокатов зря».

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