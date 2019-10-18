Соловьев рассказал, как американцам понять Россию

Москва, 18 октября. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал объяснения секретаря посольства США Ребекки Росс, рассказавшей, почему американские дипломаты вместо Архангельска уехали в Северодвинск.

По словам Соловьева, умом Россию не понять, хоть американцы и попытались это сделать. Но в итоге это «случайно» привело их в Северодвинск, а оказаться они должны были в Архангельске.

«Умом Россию не понять, но американцы решили измерить. Бедные, мне их даже жалко. Не так, не тем и не с того они решили начать процесс постижения России», — прокомментировал телеведущий объяснения Росс.

Соловьев считает, что раз GPS вызывает у американцев недоверие, то им нужно было купить карту или воспользоваться системой ГЛОНАСС, прежде чем ехать в Россию. Это точно помогло бы им попасть в Архангельск.

По мнению телеведущего, объяснение посольства США было очень трогательным и не без чувства юмора.

«Объяснение секретаря посольства совершенно трогательное, я бы даже сказал, что оно не без чувства юмора. Я представляю, что было бы, если такие же объяснения давали наши дипломаты в США. Истерика была бы колоссальная», — передает слова Соловьева «Взгляд».

Телеведущий рассказал, что не против путешествий американцев по России, но посоветовал для начала научиться писать слово Архангельск.

«Пусть американцы приезжают, пусть смотрят, но пусть научатся писать слово Архангельск. А то это сколько же надо сделать ошибок в слове Северодвинск, чтобы получился Архангельск?», — сказал Соловьев.

Соловьев также предложил устраивать для американцев пресс-туры по России. Он считает, что это поможет им понять страну. Еще один доступный вариант, по мнению телеведущего, обратиться напрямую к представителю МИД РФ Марии Захаровой.

«Я уверен, что она раскроет все красоты России в простом, ясном и доступном виде», — заключил телеведущий.

Напомним, троих американских дипломатов сняли с поезда Ненокса — Северодвинск, когда они пытались въехать на территорию, где действует особый режим. Их действия были названы попыткой административного правонарушения, так как у дипломатов не было разрешения, чтобы въехать в Северодвинск.

По словам Росс, американцы находились в официальной поездке. Но МИД РФ сообщил, что была согласована только поездка в Архангельск, поэтому непонятно, как американцы оказались в Северодвинске.

18 октября посольство США в Москве сделало новое заявление и сообщило, что дипломаты просто путешествовали по России, чтобы лучше ее понять и больше узнать о стране, в которой работают.