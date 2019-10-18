Минпромторг РФ рассказал о запуске серийного производства Ил-114-300

Москва, 18 октября. Старт серийного производства нового регионального самолета Ил-114-300 намечен на 2022 год, заявил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Лысогорский во время заседания в Госдуме РФ.

Новый Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114​​​. Пассажирский самолет будет использоваться на местных воздушных линиях.

«Мы обеспечим выпуск в количестве, которые будут заказаны, — констатировал Лысогорский, — производственные мощности на уровне 12–16 самолетов мы создадим к этому времени».

Генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в июне этого года обратил внимание, что Ил-114–300 уже имеет заказчиков.

На борту нового воздушного судна есть цифровой пилотажно-навигационный комплекс, который обеспечивает взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО. Пилоты могут пользоваться пятью цветными жидкокристаллическими дисплеями, на которых отображаются сведения о работе самолетных систем и пилотажно-навигационная информация.

Накануне стало известно, что Минпромторг заключил с «Байкал-Инжиниринг» контракт на разработку легкого многоцелевого самолета, который заменит Ан-2.