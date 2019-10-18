Лукашенко признался, что «крутится, как белка в колесе»

Минск, 18 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что на посту главы государства привык «крутиться, как белка в колесе». Об этом он рассказал на встрече со студентами Академии управления в Минске.

«Вся жизнь моя, думаю, и других президентов, как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни», — поделился белорусский лидер.

Лукашенко сообщил, что иногда может выбрать время и отдохнуть на природе, например, пожарить шашлык в лесу, однако для этого нужно, чтобы у президента Белоруссии не было запланировано каких-либо мероприятий, передает БелТА. По словам белорусского лидера, пост президента заставляет его постоянно быть вовлеченным в государственные дела.

«Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт. Да, я повязан мероприятиями, не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия», — рассказал Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии сообщил, что иногда берет три–четыре дня отпуска на неделе, однако полноценным отдыхом это назвать нельзя. Лукашенко уточнил, что в такие дни он просто не проводит публичных мероприятий.

Ранее на встрече в Академии управления белорусский лидер рассказал, как рассмешил первого президента РФ Бориса Ельцина и бывшего главу американского Белого дома Билла Клинтона в кулуарах международного саммита, сообщает НСН. По словам Лукашенко, он тогда предложил Клинтону возглавить Союзное государство, передает телеканал «360».