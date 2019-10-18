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Шепелев нашел мачеху для сына Фриске

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Шепелев нашел мачеху для сына Фриске

Москва, 18 октября. Телеведущий Дмитрий Шепелев нашел идеальную мачеху для сына, которого родила ему ныне покойная певица Жанна Фриске.

По данным телеканала «Ю», телеведущий уже год состоит в романтических отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. 36-летняя женщина занимается сыном Шепелева и Фриске, водит и забирает его с занятий. Все заботы по уходу за ребенком лежат на новой пассии журналиста, пока он находится на съемках.  

Как стало известно, у Тулуповой есть дочь примерно такого же возраста, как и сын звезды Первого канала.

Не так давно Шепелев в социальной сети Instagram жаловался подписчикам на отсутствие личной жизни. По его словам, он не может ходить со своей спутницей по ресторанам и в кино, поскольку дети отнимают слишком много сил и времени. В то же время родители покойной певицы жалуются, что Шепелев не разрешает им видеться с внуком.

Жанна Фриске состояла в романтических отношениях с Дмитрием Шепелевым. В апреле 2013 года у пары родился первенец.

Еще во время беременности Фриске узнала о раке мозга. Сразу после рождения ребенка артистка стала лечиться в различных клиниках. Знаменитой певицы не стало 15 июня 2015 года, она ушла из жизни в своем доме в подмосковной Балашихе.

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