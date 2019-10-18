Эрдоган намерен достичь соглашения с РФ о выводе курдов-боевиков из сирийского Манбиджа

Анкара, 18 октября. Анкара намерена достичь соглашения с РФ о выводе курдских террористических формирований из сирийского Манбиджа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наша цель – добиться с Россией разумного соглашения. Наше условие, чтобы террористы Рабочей партии Курдистана были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим», — заявил Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.

Турецкий лидер сообщил, что намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 22 октября в Сочи.

Накануне в Анкаре состоялись переговоры Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временном прекращении антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Турция приостановила проведение контртеррористической операции «Источник мира» на 120 часов, за это время курдские боевики должны уйти из 30-километровой «безопасной зоны» и сдать все тяжелое вооружение. В противном случае Анкара продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Операция направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом они оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.