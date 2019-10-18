«Эге-гей-т» или кто шаманит на выборах в Молдавии? Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич является персоной нон-грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с чем он начал работу над документальным циклом «17 мгновений молдавской весны» — так как в режиме реального времени параллельно с публикациями нашего «сериала» власть этой весной в Молдавии поменялась.

Помогали же ему в работе сами местные жители, присылающие (до сих пор) материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть — по сути — на наших глазах развернулся беспрецедентный проект в новейшей медиа-истории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Забыть Молдавию невозможно: там снова идут скандалы, связанные с назначенными на это воскресенье, 20 октября, выборами в местные органы власти. Избирать будут, в том числе, мэра столицы — Кишинева, а также депутатов парламента в четырех одномандатных округах.

И ладно бы только это: планируется избрать также 898 примаров (мэров) и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи — районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских. В Молдавии! Где населения по непонятной методике власти насчитали на 3,5 миллиона человек (по переписи и до 3 не дотягивали). Но сейчас не об этом. О молдавской «демократии».

Смотрите: 20 мая прошлого (!) года состоялись выборы мэра Кишинева. Досрочные, потому что действовавший мэр (избранный в 2015 году в третий раз) Дорин Киртоакэ был... арестован по обвинению в коррупции.

Во второй тур вышли кандидат от партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе и представитель социалистов Ион Чебан. Со счетом 52,57% против 47.43% Нэстасэ победил. И что дальше? 19 июня городской суд Кишинева выборы отменил — и город почти полтора года жил без легитимной власти.

Просто потому, что так решил всесильный на тот момент олигарх Влад Плахотнюк, которого «все это не устраивало».

Нэстасэ, кстати, — нынешний вице-премьер и министр внутренних дел, — идет на выборы снова. Министр — это, конечно, хорошо, но мэр — это на четыре (как минимум) года. И управление столицей в преддверии выборов президента страны (в декабре следующего года).

Впрочем, противостоять ему снова будет Чебан — экс-пресс-секретарь президента страны Игоря Додона. У социалистов сейчас коалиция с правыми (т.е. с лагерем Нэстасэ), но она ведь ситуативная, а власть — вот же она, надо только взять.

Легкую интригу добавляет только участие в кампании… бывшего мэра Киртоакэ.

Интересно, что Дорин Киртоакэ не отсидел в тюрьме и дня по той простой причине, что… нет решения суда по уголовному делу. В 2017 году Национальный центр по борьбе с коррупцией возбудил уголовное дело в связи с проектом об организации платных парковок в Кишиневе. Проект платных парковок лоббировал Киртоакэ.

Когда началось разбирательство, Киртоакэ «прикинулся шлангом»: «Насколько мне известно, речь идет о том, что тендеры по поводу парковок в муниципии Кишинев проведены незаконно. Отсюда и серия обвинений в отношении членов рабочей группы. Если подтвердится, что тендеры действительно подделали, то подозреваемых следует предоставить правосудию и аннулировать всю процедуру».

Спустя полтора года после его задержания Апелляционная палата Кишинева аннулировала все ограничения, наложенные на Киртоакэ в качестве обвиняемого. Правда, тот успел посидеть под домашним арестом. Сейчас же он преспокойно выставил свою кандидатуру на пост мэра Кишинева и даже ездит в Москву, чтобы с Красной площади вещать о «русских оккупантах в Молдове».

Как сообщает один из главных журналистов-расследователей Молдавии Николай Костыркин, по тому же уголовному делу проходили тогдашние вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву и глава дорожного управления столицы Игорь Гамрецкий. Оба они фигурируют в скандале о мошенничестве в отношении предпринимателей, арендовавших площади подземных переходов Кишинева. Этим предпринимателям Гамрецкий и Грозаву отказали в причитающихся по контракту выплатах за обустройство территорий подземок — попросту переделали в одностороннем порядке контракт и обманным путем заставили противоположную сторону подписать эти новые контракты, где отсутствовало положением об этих компенсациях.

Также Грозаву был заподозрен в схеме по незаконному отчуждению муниципальных земель. Всю грязную работу по этому вопросу выполнял судебный исполнитель Якоб Мирон, судимый по этому вопросу, но «отмазанный».

Недавно Грозаву, который де-факто и есть злой гений всех преступлений мэрии Кишинева времен Киртоакэ, — был допрошен как подозреваемый по делу о Киртоакэ. Грозаву заявил, что подписывал документы лишь после согласования с Дорином Киртоакэ. Такого мнения придерживаются и прокуроры. Они полагают, что Киртоакэ попросил Грозаву подписать контракт с компанией на строительство парковок с целью получения 13% дохода. Слушания по этому делу длятся уже почти два года.

Дорин Киртоакэ по-прежнему отрицает все выдвинутые против него обвинения. Так что не исключено, что бывший мэр со своими подельниками таки посидит какое-то время…

Отметим, что именно Грозаву старается легализовать подавляющее большинство незаконных строек в Кишиневе. Материалов по этому делу (с конкретными фактами) у того же Николая Костыркина — вагон; интересно только, чего ждут молдавские правоохранители? Добавлю: Киртоакэ, Грозаву и Гамрецкий принадлежат к Либеральной партии Молдовы, которая ставит своей целью вхождение Молдавии в состав Румынии.

На выборах мэра Кишинева Киртоакэ рассчитывает победить, хотя основными фаворитами являются социалист Ион Чебан и Андрей Нэстасе, лидер Платформы «Достоинство и правда», входящей в блок АКУМ, который в свою очередь, составляет с социалистами парламентское большинство. Активнее действует Чебан, сказывается, что у социалистов нет недостатка в пиарщиках.

Ну а себя Киртоакэ пиарит, как может: например, на днях в социальных сетях появилось… порно-видео с его участием. С девушкой. Многие считают — для того, чтобы вызвать жалость («чернуха против кандидата») и заодно показать, что у политика — традиционная ориентация. А то прошлый раз как-то коряво получилось: в 2015 году, перед своими третьими выборами, он заявил, что… женится, если победит.

Выиграл — и сделал предложение… журналистке местного телеканала Анишоаре Логин. Потом еще полгода тянул — и в мае 2016 года женился. Для того, чтобы уже 8 октября объявить на своей странице в соцсети о разводе. В общем, дело ясное, что дело темное… но люди говорят о нем однозначно — «из этих». Тех самых. В общем, гей.

Тем временем лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, не так давно вернувшийся в страну (и баллотирующийся в мэры города Бельцы — второго по величине в Молдавии) утверждает, что на экс-лидера Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка в прошлом воздействовали «шаманы», которые оценивали людей и присутствовали на всех важных заседаниях.

«У него были советники-шаманы, мужчина и женщина. Например, привезли прослушку, первым слушал Плахотнюк, вторыми шаманы — он и она. Это люди, которые решали судьбы граждан. Это я их называю «шаманами», это психологи, астрологи, предсказатели... Чтобы их не обидеть», — заявил Ренато Усатый в эфире передачи «Политика» на TV8.

Имена советников-шаманов он пообещал назвать в ближайшее время. Ну а что? Красиво и ярко!

В чем еще обвинить беглого олигарха? Есть новые факты: тут выяснилось вдруг, что побег Плахотнюка из Молдавии был организован при поддержке… спецслужб США.

14 июня в середине дня офис ДПМ на улице Армянской посетил посол США Дерек Хоган и пробыл там не более 9 минут с учетом времени, необходимого на то, чтобы выйти из машины, подняться в кабинет Плахотнюка, выйти из кабинета Плахотнюка и сесть в машину. Судя по всему, их беседа длилась не более трех минут. Дальше события развивались с калейдоскопической скоростью.

14 июня между 17.00 и 18.00 Плахотнюк на автомобиле марки Mercedes, без каких-либо проверок пересек границу с Приднестровьем по мосту через Днестр в районе села Бычок, где его ждала группа из Украины во главе с начальником личной охраны Порошенко — близкого друга и партнера Плахотнюка. Также без проверок была пересечена граница Украины.

По дороге Mercedes Плахотнюка сломался, и он пересел в микроавтобус той же марки. Ближе к полуночи Плахотнюк и сопровождающие его лица сели в чартерный самолет и ночью вылетели в Майами, где он находится в настоящее время, проживая в огромной вилле на берегу океана.

Как утверждают в Молдавии, вся операция была проведена при поддержке спецслужб США — государства, которое предоставило Плахотнюку определенные гарантии. Обещана ли ему только жизнь либо США предоставили Плахотнюку гарантии от преследования со стороны других государств, включая Республику Молдова, покажет время.

Будем, что называется, наблюдать.

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Тринадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189609-moldavskie-demokraty-pytalis-stat-bolshimi-kak-tramp-no-ne-sdyuzhili-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четырнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1190561-demokrat-narkobaron-i-ego-sudi-kto-pomogal-plakhotnyuku-nasilovat-konstituciyu-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1191013-za-zdravie-oligarkhov-pil-moldavskii-volokita-kak-v-kishineve-oskvernyali-pushkina-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1192768-amerikanskie-igry-na-moldavskom-stadione-priz-golova-oligarkha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Семнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193052-sportsmeny-kurilshiki-na-strazhe-demokraticheskoi-narkoty-namestnika-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восемнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193348-chastnyi-sud-i-zhilishnye-chastnosti-chem-platili-slugam-moldavskie-oligarkhi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1194613-lezhavshii-doma-u-muzha-zhasmin-premer-moldavii-sel-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1205697-moldavskii-beg-s-prepyatstviyami-s-dengami-iz-strany-i-ot-shoigu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцать первая часть цикла: … https://riafan.ru/1209207-v-moldavii-voruyut-novyi-milliard-a-na-rasskazyvayushikh-ob-etom-zhurnalistov-davyat