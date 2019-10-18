Киев, 18 октября. В комитет Верховной рады Украины по правам человека поступило предложение создать государственный реестр граждан, вступивших в половую жизнь. Об этом рассказала внештатный советник главы комитета Ирина Суслова.

В Раду поступила инициатива создать на Украине «реестр секса». Автором «реестра секса», как прозвали инициативу средства массовой информации, является общественный деятель Андрей Хилько. Целью реестра, по словам активиста, можно назвать поддержку украинцев в создании и развитии здоровой семьи. Кроме того, ожидается, что инициатива предоставит условия для безопасной интимной жизни, поскольку сайты знакомств, по мнению экспертов, создают предпосылки для сексуальных «преступлений и разврата».

Общественный деятель предложил разработать мобильное приложение, в котором нужно будет на добровольных началах регистрировать начало отношений. Для этого нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер мобильного телефона.

Как пишет издание «Главред», при помощи СМС оба партнера могут подтвердить в приложении, что они являются парой.

В январе на Украине вступил в силу закон, обязывающий получать согласие на секс. Изменения произошли в Уголовном кодексе, статьи значительно расширяют трактовку понятий «изнасилование» и «сексуальное насилие». Теперь, даже если партнер не оказывал прямого сопротивления, сексуальные действия могут быть квалифицированы как сексуальное насилие или изнасилование.

Родственные связи или близкие отношения при этом трактуются как отягчающий фактор. Согласно новому закону, за изнасилование постороннего украинцам грозит от трех до пяти лет тюрьмы, а за насилие в отношении супруга или супруги уже от пяти до 10 лет.

Напомним, поправки связаны с ратификацией Конвенции Совета Европы о противодействии насилию в отношении женщин.