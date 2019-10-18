В Сети появилось видео, как украинский истребитель сдул людей на авиашоу в Бельгии

Брюссель, 18 октября. В Сети опубликовано видео с украинским истребителем Су-27, который во время участия в авиационном шоу Sanicole Airshow в Бельгии сдул персонал, рядом со взлетной полосой наблюдавший за маневрами.

«Царьград» сообщает, что инцидент произошел еще 14 сентября, во время подготовки истребителя к вылету. Зрители, собравшиеся на мероприятии, сняли эпизод на видео.

На кадрах видно, что экипаж приступил к развороту воздушного судна на одной из дорожек шоу. Начавшая движение машина сильным потоком воздуха из двигателя внезапно сдула персонал, который наблюдал за разворотом неподалеку, и снесла шаткие мобильные ограждения.

Это произошло из-за того, что пилоты Су-27 резко увеличили мощность реактивной тяги. Выхлопная волна, обращенная в сторону персонала, просто отбросила техников в сторону.

Как рассказывает СМИ, украинская делегация в этом авиашоу участвовала в составе экипажей Су-27 и самолета поддержки Ил-76. Известно, что представление обошлось без пострадавших.

На авиашоу нередко происходят инциденты, которые порой приводят к гибели людей.

Так, в начале сентября во время авиационного шоу в Канаде рухнул самолет, тогда один человек погиб при крушении небольшого воздушного судна во время авиационного шоу в провинции Альберта.

Ранее, в июне, инцидент произошел на авиашоу в польском городе Плоцке. Легкомоторный самолет упал в реку, погиб пилот. В Сети было опубликовано видео, которое демонстрирует, как Як-52 падает в воду. Отмечалось, что подобный случай уже был восемь лет назад практически в этом же месте.