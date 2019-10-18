Эрдоган пригрозил возобновить операцию против курдов, если США нарушат договор

Стамбул, 18 октября. Турция продолжит операцию в Сирийской Арабской Республике, если американские власти не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если США сдержат свое слово до вечера вторника, то вопрос зоны безопасности будет решен, в противном случае операция продолжится с того места, где она на данном этапе остановлена», — назвал свое условие Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Напомним, в прошедший четверг турецкий лидер Эрдоган и вице-президент Штатов Майк Пенс договорились о приостановке операции против курдских террористов на 120 часов. За пять дней курды-боевики должны отойти от предполагаемой 30-километровой буферной зоны на границе с Турцией. Если вооруженные бандитские формирования не выполнят условия договоренности, турецкая армия возобновит военную операцию в Сирии до абсолютной зачистки территории.

Военная операция Генштаба ВС Турции под названием «Источник мира» против курдов-террористов началась 9 октября. Анкара намерена создать на севере Сирии так называемую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее рубежей.

Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в Российской Федерации террористической группировки «Исламское государство»1заняли территории в восточной части САР и стали оказывать давление на мирное население. Курды не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.