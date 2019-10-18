Соболь, Жданов и Милов побоялись рассказать о своих спонсорах на выборах в Мосгордуму

Москва, 18 октября. Сотрудники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и экс-кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Владимир Милов и Иван Жданов грубо нарушили избирательное законодательство. Об этом сообщил инсайдер из организации скандально известного блогера Алексея Навального.

Согласно сообщению, опубликованному им в Telegram-канале «Фонд бабла с коррупцией», «оппозиционеры» не сдали отчеты о поступлениях и расходах средств своих избирательных фондов, которые были открыты в рамках кампании в преддверии сентябрьских выборов.

Автор напомнил, что, согласно Избирательному кодексу Москвы, последний срок предоставления документов — 10 октября. К установленной дате отчеты не сдали лишь протеже Навального, кампании которых и без того сопровождались многочисленными нарушениями. Соболь, Жданов и Милов, очевидно, побоялись рассказать о своих спонсорах на выборах в Мосгордуму.

Сотрудникам ФБК в соответствии с КоАП РФ грозят штрафы на сумму от 20 до 25 тысяч рублей, передает Nation News.

Напомним, летом в столице прошла череда незаконных митингов. Организовали их сторонники Навального, которых не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

Протеже скандально известного блогера организовали «художественные мастерские» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвых людей. Так, у юристки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы. Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Федеральное агентство новостей провело большое расследование, получившее название «Анатомия протеста». Выяснилось, что в российские выборы вмешивались силы Запада. Так, глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон этим летом проводил тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» на тему организации уличных акций.