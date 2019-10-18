В Госдуме рассказали, как сократить число жертв ДТП в России

Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Лысаков заявил, что наибольшее количество аварий, в которых травмируются и погибают люди, происходит из-за нарушений водителями ПДД. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он назвал пути решения задачи по сокращению числа ДТП и количества жертв на дорогах.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что за первые девять месяцев нынешнего года в России снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также раненых (на 3%) и погибших (примерно на 10%).

«Для этого приложены усилия со стороны государства, в частности, правительства, Федерального собрания — то есть Госдумы и Совета Федерации, общественных организаций, — отметил Лысаков. — И эта деятельность приносит свои плоды, дает свои результаты».

По его словам, совместными усилиями ежегодно удается сохранить жизнь более чем 12 тысячам человек, причем данный показатель каждый раз увеличивается. Раньше в России в ДТП погибало куда больше людей, чем сейчас.

«Но, увы, не весь еще инструментарий использован для снижения количества жертв на дорогах, — признался собеседник ФАН. — Потому что цифры, по сравнению с разными европейскими странами, у нас, конечно, очень и очень серьезные. Снижение есть, но абсолютные цифры — пострадавших и погибших — все равно высокие».

Есть ресурсы, которые, к сожалению Лысакова, государство еще мало использует. И они по своей эффективности могут быть выше, чем просто элементарное повышение штрафов и усиление ответственности.

«Например, на федеральных телевизионных каналах фактически нет социальной рекламы, — сказал депутат. — А это мощнейший рычаг воздействия на сознание-подсознание водителя! Потому что, по мнению экспертов, не менее 60% посмотревших вот эти яркие 30-секундные ролики коренным образом пересматривают потом стиль своего поведения на дорогах».

Член фракции «Единой России» добавил, что в нашей стране практически отсутствуют просвещение и пропаганда езды за рулем по правилам, что прямым образом влияет на безопасность дорожного движения.

«Такие отдельные, скажем, виды воздействия на человека, на его сознание, не используются, — подчеркнул он. — Вот что показывает статистика. 6-7% причин ДТП — это пьяные за рулем. Эта цифра более-менее стабильна, но раз общее количество аварий снижается, то и количество пьяных аварий тоже снижается».

Еще 23-25% аварий, «а это средняя температура по больнице, потому что в некоторых регионах процент значительно выше», совершаются из-за плохого технического состояния дорожного полотна. Имеются в виду ямы, ухабы, колдобины, отсутствие освещения и так далее.

«Но подавляющее большинство, где-то две трети, причин ДТП — это грубые нарушения ПДД, — заявил собеседник ФАН. — То есть водитель трезвый, адекватный, вроде бы в своем уме, но, тем не менее, надеясь на авось, выскакивает на встречку или пытается проскочить на красный».

Так что в основном часто замешан так называемый личный фактор, когда люди нарушают ПДД, «написанные кровью», пояснил Лысаков.

«И вот над воздействием как раз на формирование среди водителей законопослушного поведения, вот над этим мы, к сожалению, не работаем, —посетовал он. — Вот здесь есть огромный и неиспользованный потенциал, потому что просто повышением санкций и штрафов мы задачу не решим».

В заключение «единоросс» сказал, что в России и так уже подошли к пределу наказаний за совершение нарушений ПДД.

«Что говорить, если у нас за повторное управление в состоянии опьянения — не за аварию, замечу, и не за жертвы, а просто за сам факт управления — есть весьма серьезная ответственность», — резюмировал Лысаков.

Ранее председатель правительства Медведев на совещании о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что в текущем году снизилось число раненых и погибших. Но при этом в 17 регионах страны цифры смертности на дорогах увеличились. И он потребовал разобраться в причинах.

Ранее руководство ГИБДД поддержало увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 километров в час.