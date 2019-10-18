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Внезапно поседевшая Алсу смутила поклонников новым фото

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Внезапно поседевшая Алсу смутила поклонников новым фото

Москва, 18 октября. Певица Алсу смутила поклонников новым фото в Instagram. На снимке она предстала в джинсах, кокетливо полурастегнутой рубашке, естественным макияжем, но с резко поседевшей головой.

«Мне кажется или корни седые?», «Может мода такая?» – написали поклонники в комментариях. 

Однако были и те, кто тут же вступился за певицу: «Публичная личность  — тоже человек! Она никому ничего не должна. С вашей стороны это просто бестактность».

«Захочет — покрасит. За своими корнями лучше следите!» — парировала одна из участниц обсуждения.

«Это такое окрашивание», — миролюбиво объяснила @honey.bannikova.

Но все же большая часть подписчиков одарили Алсу комплиментами: «Самая милая и стильная», «Нельзя быть такой идеальной», «Как хорошее вино — с возрастом становишься только краше».

Напомним, весной этого года вокруг Алсу и ее дочери Микеллы Абрамовой разгорелся большой скандал. Причиной стала фальшивая победа Микеллы в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети». По итогам зрительского голосования девочка набрала 56,5% голосов.

После этого в социальных сетях поднялась настоящая волна возмущения. Юзеры назвали итоги конкурса «проплаченными». Результаты конкурса возмутили и многих деятелей российского шоу-бизнеса. В конце концов руководство Первого канала аннулировало результаты голосования и выпустило в эфир спецвыпуск шоу, на котором все участники финала шестого сезона шоу получили награды. 

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