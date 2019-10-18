Адвокат Марьянова рассказала, как мучительно умирал актер

Москва, 18 октября. Актер Дмитрий Марьянов мучительно умирал, заявила адвокат Виктория Крылова. По ее словам, артиста можно было спасти.

Врачам нужно было оказать помощь Марьянову, когда поступили от него первые жалобы, отметила защита. По ее словам, уже тогда у актера упало давление, его речь была замедлена.

«Умирал Марьянов тяжело, под конец он кричал от боли, его выносили на машину на руках, когда поняли, что происходит что-то страшное», — сказала Крылова на пресс-конференции НСН.

Супруга артиста хотела перевести мужа в другую клинику, но ее отговорила директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова, в котором лечился актер, сообщила адвокат.

«Реабилитационный центр, куда привезли Марьянова, вроде бы закрылся. По неофициальным данным он работает до сих пор», — отметила адвокат семьи.

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года на 48-м году жизни. По данным СК РФ, сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери стал причиной смерти артиста.