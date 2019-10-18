Эксперт объяснил, почему США не удастся создать пушку с дальностью стрельбы в 1800 км

Военный эксперт Виктор Мураховский уверен, что американцам никогда не удастся собрать артиллерийское орудие, стреляющее на 1000 миль.

Ранее руководитель армейской программы по повышению дальности стрельбы полковник Джон Рафферти в интервью изданию Defense News сообщил, что для армии США будет создана «1000-мильная пушка». Такое орудие, по задумке инженеров, должно будет поражать удаленные цели, недоступные для другого вооружения.



По словам американского офицера, артиллерийское оружие нового сможет бить на 1000 морских миль (более 1800 км), однако для реализации столь грандиозного проекта придется использовать «настолько смелые и передовые технологии, что стоимость изделия может оказаться неприемлемо высокой». Испытания нового орудия будут проходить в ближайшее время на площадке Naval Support Facility Dahlgren, где ранее испытывалась рельсовая пушка для ВМС США.

Американская сторона пока не сообщает, как именно оружейники планируют обеспечить дальность полета снаряда в 1000 миль. В настоящее время самая совершенная из серийных артиллерийских систем США, самоходная установка M109A6 Paladin способна запускать снаряд только на 25 миль (40 км).

Комментируя планы США по созданию дальнобойного орудия, военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник запаса Виктор Мураховский сообщил, что подобные планы Соединенные Штаты вынашивают уже несколько десятилетий.

«Я это помню еще со своих лейтенантских времен, хотя уже успел выйти на пенсию и облысеть, а они все вот эти фантазии продолжают озвучивать. Вопрос в том, что такая стрельба (на дальность в 1000 миль — Прим. ФАН) обычным пороховым снарядом сразу снимается, это невозможно в принципе. Вопрос очень простой: есть баллиститные пороха (один из типов гомогенных твердых топлив, бездымных порохов — Прим. ФАН), которые обеспечивают максимальную начальную скорость снаряда независимо от того, сколько вы туда их запрете. Это дело просто ограничивается скоростью горения самого пороха, а это порядка 2100-2200 метров в секунду. Дальше, за границей этой скорости, начинается уже не горение, а детонация. А детонация — это кранты казеннику орудия. Вот и все, простые законы физики», — поясняет эксперт.

В целом, проект 1000-мильного орудия впервые получил известность в 2018 году, когда в открытый доступ попал доклад о перспективах артиллерийских систем. В документе указывалось, что орудие может использовать активно-реактивный снаряд, получающий ускорение от пороховых газов, а затем включающий собственный ракетный двигатель.

По словам полковника Рафферти, новый проект построен на тех же решениях, однако использует их в иных масштабах. Так, активно-реактивный снаряд большого калибра может получить крупный заряд твердого топлива, достаточный для значительного повышения дальности полета.

«Активно-реактивный снаряд имеет в заднице дополнительный твердотопливный двигатель. Там еще разные есть заморочки, вроде формы снаряда, снижения давления в его донной части и т. д., но они не дают радикального прироста дальности. Второе, активно-реактивный снаряд — это снижение точности, поскольку работающий двигатель вносит дополнительное возмущение на траектории полета. А если хочется увеличить точность, то в снаряд необходимо пихать электронику, что делает цену такого снаряда как у эсминца. И военные, когда смотрят на такое, говорят — уж лучше мы эскадренный миноносец купим, чем долбанную пушку с такими снарядами», — продолжает Виктор Мураховский.

По предварительным подсчетам американских военных, снаряд для 1000-мильной пушки будет действительно дорогим, в районе 400-500 тысяч долларов. Это тоже указывает на применение традиционной архитектуры орудия.

«Помимо этого, у нас еще планета сволочная. Она, во-первых, круглая, а значит дальше горизонта не увидишь, и во-вторых, имеет атмосферу. А атмосфера — это не однородная среда с разными векторами по высотам, разными температурами по высотам, разным сносом ветра на разной высоте траектории и т. д. И чтобы все эти факторы компенсировать, опять надо в снаряд втыкать дополнительный двигатель коррекции и очень сложную и дорогостоящую электронику. Причем на снаряд же не поставишь электронику как в китайском беспилотнике. Там же при выстреле ускорение в десятки тысяч единиц и давления такие, что ой-ей-ей», — говорит собеседник ФАН.

Соответственно все радужные фантазии американских военных о возможности создать артиллерийскую установку, стреляющую на 1000 миль, разбиваются о жестокие законы физики.

«То есть пока вот эти люди с великолепных гуманитарным образованием, товарищи офицеры американские начинают озвучивать свои хотелки, настоящие специалисты сходят с ума. Ну надоели уже, каждый раз один и тот же распил, по одной и той же теме. А физика сволочь, не меняется. Вот как ее Ньютон придумал, силу тяготения, так все и работает. Расстрелять бы всех этих физиков, но они ж давно померли и ничего не удается отменить. Как была формула кинетической энергии — масса умножить на квадрат скорости деленную пополам, так она и осталась. И хоть ты тресни, она в Китае такая и в Америке такая же», — заключил Виктор Мураховский.

Тем не менее, американские инженеры не унывают и продолжают работать. Пока проект находится на ранних стадиях, испытания компонентов орудия начнутся в ближайшее время, а вся опытная система пройдет проверку в 2023 году. А уже после тестов высшие военные чины армии США решат, нужна ли армии новая пушка с особыми возможностями и рекордной ценой или нет.