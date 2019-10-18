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Роскомнадзор проверит информацию об утечке кредитных историй миллиона россиян

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Роскомнадзор проверит информацию об утечке кредитных историй миллиона россиян

Москва, 18 октября. Роскомнадзор проверит информацию об утечке в Сеть более миллиона кредитных историй россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что на одном из серверов, который предположительно принадлежит микрофинансовой организации, произошла ошибка в конфигурации базы данных, из-за чего свыше миллиона кредитных историй россиян оказались в свободном доступе.

«Роскомнадзор будет изучать этот вопрос и при наличии оснований примет меры», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Как ранее сообщил независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко, который и заявил об утечке, данные россиян были проиндексированы поисковыми системами еще 28 августа. Сейчас доступ к информации заблокирован. На данный момент неизвестно, успел ли кто-то скачать эту базу, однако есть вероятность, что ее копия снова появится в Сети, сообщает радио Sputnik.

Если утечка кредитных историй действительно произошла, то злоумышленники могут узнать паспортные данные заемщиков, адреса и телефоны, а также получить информацию об оформленных кредитах, пишет «Газета Кемерова». Как сообщает Deita.ru, если эти данные попадут в руки мошенников, то угроза не очень серьезна. Однако в случае, если злоумышленник, имеющий эту информацию, объединится с мошенником, работающим в МФЦ, они смогут, например, подделать электронную подпись и совершить незаконную сделку с недвижимостью.

Ранее сообщалось об утечке данных клиентов Сбербанка. Глава организации Герман Греф заявил, что после этой утечки банк готовит предложения по улучшению системы безопасности.

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Источник: ТАСС
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