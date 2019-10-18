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Россия

Шойгу вручил ордена Жукова двум российским военным училищам

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Шойгу вручил ордена Жукова двум российским военным училищам

Москва, 18 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил ордена Жукова Краснодарскому высшему военному училищу имени генерала армии Штеменко и  Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Буденного.

Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной. Ордена Жукова были торжественно закреплены на знаменах учебных заведений.

«Военная академия связи уже почти 100 лет является ведущим центром научных исследований в области теории и практики применения средств связи и автоматизированных средств управления», — констатировал глава оборонного ведомства на встрече.

Шойгу отметил, что выпускниками академии являются высококвалифицированные офицеры, которые способны грамотно применять новейшие информационные и коммуникационные технологии в интересах ВС РФ.

Министр добавил, что за свою 90-летнюю историю Краснодарское высшее военное училище выпустило огромное количество специалистов по защите информации как для российских ведомств, так и для иностранных ведомств.

«Его выпускники в любых условиях обстановки эффективно применяют полученные знания для обеспечения информационной безопасности», — объявил Шойгу.

Ранее в Пентагоне назвали продуктивным состоявшийся телефонный разговор главы ведомства Марка Эспера с Шойгу по ситуации в Сирии.

 

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