Бойцам ВСУ выдали премии за уничтожение беспилотника СММ ОБСЕ в районе Петровского

Донецк, 18 октября. Вооруженные силы Украины дважды за неделю открывали огонь по беспилотным летательным аппаратам СММ ОБСЕ в районе Петровского, один из них был уничтожен. Об этом сообщил замглавы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, украинские силовики использовали при обстрелах стрелковое оружие.

«Уничтожили один из летательных аппаратов», — сказал Басурин.

По этой причине наблюдателям пришлось приостановить мониторинг ситуации в данном районе, добавил замглавы управления НМ ДНР. Басурин рассказал также, что бойцы ВСУ за уничтожение БПЛА получили благодарность от командования, им выдали премии в размере 36 тысяч гривен (около 93 тысяч рублей).

«За эффективное выполнение боевой задачи по уничтожению вражеской техники», — добавил он.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. Украинские силовики на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении минских соглашений.

7 октября в Донбассе должен был начаться первый этап разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако украинская сторона саботировала отвод сил, бездоказательно обвинив ДНР и ЛНР в «нарушении перемирия».