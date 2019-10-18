Аккаунт Дженнифер Энистон в Instagram побил мировой рекорд и вызвал сбой в работе соцсети

Нью-Йорк, 18 октября. Аккаунт известной американской актрисы Дженнифер Энистон в Instagram побил мировой рекорд — на профиль звезды подписалось более миллиона человек за 5 часов 16 минут с момента создания.

Известная многим по роли Рэйчел Грин в телесериале «Друзья» актриса стала своеобразной рекордсменкой, передает «Культуромания».

Актриса решила зарегистрироваться в Instagram. В отличие от многих своих коллег, Энистон до сих пор не имела собственного аккаунта в соцсети.

После регистрации на профиль актрисы стали стремительно подписываться пользователи. В результате их число стало новым мировым рекордом. На Энистон за 5 часов 16 минут подписалось более миллиона человек.

Из-за активности фанатов звезды «Друзей» в Instagram начались сбои, за которые актриса даже извинилась во втором посте.

«Клянусь, я не хотела его ломать… Спасибо вам, ребята, за добрый, глючный прием», — написала она.

Как сообщает портал, предыдущий рекорд по набору подписчиков принадлежал аккаунту принца Гарри, герцога Сассекского, и его супруги Меган Маркл. На профиль пары в соцсети за шесть часов в своем время подписались более миллиона человек.



Пока Энистон опубликовала три поста. Первой актриса выложила фотографию воссоединения всех актеров сериала «Друзья», которому в этом году исполнилось 25 лет. Вторым опубликовала «пост-извинение» за сбой работы соцсети, а в третьей публикации выложила фото из детства и аналогичный ему современный снимок, вероятно, чтобы фанаты могли сравнить прошлую и настоящую Энистон.

С момента создания аккаунта на актрису подписались почти 13,5 млн пользователей, сама она пока определила для себя 158 интересных страниц в качестве подписок.