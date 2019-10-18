В Госдуме ответили на слова Киева о подготовке Россией «широкомасштабной военной агрессии»

Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины Алексей Таран заявил, что Россия готовится провести широкомасштабную военную агрессию, и украинские войска собираются отражать ее по всей границе. В Госдуме ответили на это заявление.

По словам Алексея Тарана, «Вооруженные силы Украины готовятся к отражению вооруженной агрессии России по всей границе», начиная с границы с Белоруссией и дальше рядом с Крымом и Бессарабией.

В ответ на это заявление замначальника Генштаба ВС Украины заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заметил, что высокопоставленные украинские военные подрывают авторитет президента страны Владимира Зеленского.

«У меня складывается впечатление, что на Украине абсолютное безвластие. Новый президент Владимир Зеленский, которого украинцы избрали как человека, который принесет мир в страну, настроен на выполнение Минских соглашений лишь теоретически, а на практике его слова расходятся с реальными делами. Потому что договоренности не выполняются, «формула Штайнмайера» срывается, националисты продолжают свою воинственную риторику, отношения с Россией не налаживаются. И украинские военные добавляют масла в огонь необоснованными обвинениями в адрес России, которая якобы готовится напасть на Украину. Такого и близко нет», — сказал Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам парламентария, в действительности Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, которому было очень выгодно выставлять Россию агрессором.