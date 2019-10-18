В Госдуме ответили на слова Киева о подготовке Россией «широкомасштабной военной агрессии»

Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины Алексей Таран заявил, что Россия готовится провести широкомасштабную военную агрессию, и украинские войска собираются отражать ее по всей границе. В Госдуме ответили на это заявление.
По словам Алексея Тарана, «Вооруженные силы Украины готовятся к отражению вооруженной агрессии России по всей границе», начиная с границы с Белоруссией и дальше рядом с Крымом и Бессарабией.
В ответ на это заявление замначальника Генштаба ВС Украины заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заметил, что высокопоставленные украинские военные подрывают авторитет президента страны Владимира Зеленского.
«У меня складывается впечатление, что на Украине абсолютное безвластие. Новый президент Владимир Зеленский, которого украинцы избрали как человека, который принесет мир в страну, настроен на выполнение Минских соглашений лишь теоретически, а на практике его слова расходятся с реальными делами.
Потому что договоренности не выполняются, «формула Штайнмайера» срывается, националисты продолжают свою воинственную риторику, отношения с Россией не налаживаются. И украинские военные добавляют масла в огонь необоснованными обвинениями в адрес России, которая якобы готовится напасть на Украину. Такого и близко нет», — сказал Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей.
По словам парламентария, в действительности Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, которому было очень выгодно выставлять Россию агрессором.
«Оказавшись в националистическом окружении, Зеленский не может изменить политику Киева, в том числе на международной арене, потому что попросту не имеет рычагов управления. Поэтому его действия продолжают политику Порошенко. И если Зеленский не предпримет решительных мер, ситуация вокруг Украины и внутри самой страны будет критически дестабилизирована.
А наша позиция однозначна и не раз озвучивалась. Украинцы для России — это братский народ. Наша военная доктрина носит исключительно оборонительный характер, мы ни на кого никогда не нападали и нападать не собираемся, в том числе на Украину. Мы настаиваем на соблюдении минских договоренностей, поскольку это единственный способ остановить гражданскую войну на юго-востоке Украины», — подчеркнул Юрий Швыткин.