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Стало известно, когда Apple выпустит беспроводные наушники AirPods Pro

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Стало известно, когда Apple выпустит беспроводные наушники AirPods Pro

Москва, 18 октября. Американская корпорация Apple представит новые беспроводные наушники с шумоподавлением AirPods Pro. Новинка будет представлена до конца октября.

Новые наушники будут подавлять внешний шум. Устройство получит новый дизайн с металлическими вставками. Кроме того, наушники могут получить водозащиту для использования во время физических упражнений или на отдыхе. По предварительным данным, цена AirPods Pro составит 260 долларов.

О том, что Apple готовит новые наушники, стало известно в начале октября. Доказательства тому появились в бета-версии iOS 13.2.

Ранее эксперты назвали себестоимость нового iPhone. Специалисты пришли к выводу, что стоимость всех комплектующих нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 американских доллара.

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Источник: The Verge
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