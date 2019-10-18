Стало известно, когда Apple выпустит беспроводные наушники AirPods Pro

Москва, 18 октября. Американская корпорация Apple представит новые беспроводные наушники с шумоподавлением AirPods Pro. Новинка будет представлена до конца октября.

Новые наушники будут подавлять внешний шум. Устройство получит новый дизайн с металлическими вставками. Кроме того, наушники могут получить водозащиту для использования во время физических упражнений или на отдыхе. По предварительным данным, цена AirPods Pro составит 260 долларов.

AirPods Pro с шумоподавлением станут доступны для заказа в конце октября за $260#слухи pic.twitter.com/6RTRiTH9O7 —  Pro (@aaplpro) 18 октября 2019 г.

О том, что Apple готовит новые наушники, стало известно в начале октября. Доказательства тому появились в бета-версии iOS 13.2.

Ранее эксперты назвали себестоимость нового iPhone. Специалисты пришли к выводу, что стоимость всех комплектующих нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 американских доллара.