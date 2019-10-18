Путин распорядился создать «Военно-строительную компанию»

Москва, 18 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой «Военно-строительной компании». Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что указанная компания создается в целях обеспечения защиты национальных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и ремонтных работ объектов военной и социальной инфраструктуры. Предприятие будет расположено в российской столице.

Кроме того, в документе говорится, что полномочия учредителя компании от имени РФ осуществляет военное ведомство России, а порядок осуществления МО РФ этих функций регулируется правительством страны.