Правосудие не для всех — в тюрьмах США поощряют убийства и чудовищные пытки заключенных

Пытки, чудовищные условия содержания, неоправданное применение силы, превышение полномочий, издевательства, физическое и психологическое насилие — это ежедневная обыденная практика американских тюрем, а также частных фирм, наделенных правом осуществлять исполнение наказания. Разгул насилия в пенитенциарной системе США привлекает многочисленных маньяков и садистов в ряды охранников колоний и тюрем. Беспредел в местах лишения свободы в США стал темой статьи в List Verse.

Сложившаяся ситуация является насмешкой над законом и правосудием, считают эксперты.

Правосудие не для всех

«Правосудие для всех» — один их главных обманов Соединенных Штатов. На самом деле в США правосудие отнюдь не для всех. Не надейтесь там на беспристрастное разбирательство и справедливый приговор — американская Фемида давно забыла об этих основополагающих для правосудия понятиях.

Да, в конституции США записано, что американское государство гарантирует правосудие для всех, что подразумевает не только справедливость и равенство граждан перед законом, но и неизбежность наказания для тех, кто этот закон нарушил.

На первый взгляд, все правильно, но, как обычно, дьявол прячется в деталях. Даже если американский суд назначил относительно справедливое наказание (что часто совсем не так), это вовсе не гарантирует, что в тюрьме или в колонии вас не убьют, не искалечат, не подвергнут чудовищным, поистине средневековым пыткам.

В американской тюрьме охранники могут убить заключенного просто за то, что им не понравилось, как он выглядит, и остаться безнаказанными. Поэтому тюрьмы в США — это отнюдь не закон, правосудие и справедливое исполнение наказания. Если ты стал заключенным, твой удел — беспредел, унижения, издевательства и, зачастую, смерть от пути или дубинки охранника.

Ярким примером беззакония являются тюрьмы штата Алабама, которые печально известны запредельным произволом и паталогической жестокостью тюремного персонала по отношению к заключенным.

Одна из главных причин, почему пытки и убийства — это обыденная практика в тюрьмах США, — настоящая круговая порука среди тюремной охраны. Это позволяет скрывать, замалчивать, либо — в крайнем случае — спускать на тормозах любые расследования преступлений тюремной обслуги.

Частные тюрьмы — пыточные зоны

Стоит также упомянуть, что в США существует огромное количество так называемых частных тюрем, которые выполняют заказ государства, осуществляя исполнение наказания. Интересный нюанс: эти заведения являются частной собственностью со всеми вытекающими (пыточными для «клиентов») последствиями. Неоправданное применение силы, превышение полномочий охраной, физическое и психологическое насилие над заключенными — стандартная практика частных зон.

При этом представители власти даже не могут осуществлять контроль и надзор за подобными «исправительными» учреждениями без санкции суда, а для того, чтобы ее получить, нужно заявление пострадавшего, которое он может передать только через тюремную охрану.

Садисты и маньяки — добро пожаловать!

Разумеется, ситуация с тюрьмами — кошмарные условия содержания и творящий в них произвол — для самих американцев не секрет и никогда секретом не была (вспомните знаменитые голливудские фильмы «Побег из Шоушенка», «Спящие» — про изнасилование охранниками-садистами несовершеннолетних и десятки других). Поэтому в Америке в тюремные надзиратели и охрану с большим удовольствием идут паталогические садисты и маньяки.

Зачастую сложно понять, кто больше заслуживает наказания: клерк, уклонявшийся от налогов, или тюремный охранник, который регулярно с удовольствием избивает и насилует заключенных. Если вы любите пытать и насиловать — добро пожаловать в охранники американских тюрем!

Тайные тюрьмы — простор для произвола

Отдельно нужно упомянуть так называемые тайные тюрьмы, которые находятся в подчинении всевозможных спецслужб Соединенных Штатов. Зачастую эти тюрьмы располагаются за пределами США на подконтрольных им территориях или в дружественных странах, в том числе в Европе. Условия содержания в этих тюрьмах отличаются особой жестокостью. О том, что там происходит, информация крайне скудна, однако, если сведения просачиваются в прессу, от фактографий пыток и издевательство над заключенными (вина которых порой не доказана, и они годами содержатся там без суда), просто волосы встают дыбом. Пыткам и издевательствам подвергался даже всемирно известный журналист Джулиан Ассанж.

Одиночка — особый вид пытки

К особым видам наиболее изощренных пыток можно отнести распространенную в США практику заключения в одиночную камеру. Мера применяется как в «официальных», так и в тайных тюрьмах, и заключенные боятся этого как огня — при одиночных условиях содержания они в полной власти охранников и не могут поделиться своими бедами даже с товарищами по несчастью.