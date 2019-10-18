Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поможет начинающим специалистам обменяться опытом

Москва, 18 октября. Благодаря конкурсу «Молодые лидеры Рунета», начинающие специалисты в сферах IT и digital смогут обмениваться опытом и развивать индустрию.

Вице-президент по клиентскому сервису и производству компании Ingate Сергей Никоноров считает, что конкурс станет толчком для тех, кто планирует развиваться в сфере digital, и создаст возможность для обмена опытом. Никоноров также рассказал, что для компании очень важно повышать уровень экспертов и привлекать внимание к изучению интернет-маркетинга, а конкурс как раз поможет этого добиться.

«Уверен, что конкурс IT-специалистов станет дополнительным мотиватором для всех, кто хочет развиваться в digital, кто амбициозен, открыт новому. Если конкурс создаст еще одну возможность для обмена опытом, выхода из зоны комфорта и возможности посетить профильные мероприятия для победителей, уверен, он будет интересен как сотрудникам ведущих компаний, так и начинающим специалистам, которым только предстоит найти свое место и заслужить признание», — передает слова Никонорова «Слово и дело».

По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, данный конкурс способен доказать, что в России существует много квалифицированных специалистов.

«Важно определить потребности бизнеса, показать бизнесу, что в России очень много отечественных специалистов», — сказал Милонов.

Напоминим, В России начался конкурс «Молодые лидеры Рунета», организатором которого стала Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Его цель — дать участникам возможность посмотреть на отрасль новым взглядом, обменяться опытом с другими профессионалами и выделиться среди коллег.

Конкурс проводится для молодых IT и digital-специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Участвовать могут те, кто руководит направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях, имеет опыт работы не менее двух лет и управляет командой от трех человек.

Как рассказывают организаторы, победители смогут получить довольно широкую известность и статуэтку «Премия Рунета в номинации «Молодой Лидер Рунета». Это позволит начинающим специалистам обратить на себя внимание компаний, которые готовы к сотрудничеству.

Специалисты digital-агентств и IT-компаний смогут побороться за победу в таких номинация, как разработка, дизайн, менеджмент, маркетинг, контент, поддержка и аналитика. Выбирать победителя собираются с помощью народного голосования.

Для участия в конкурсе, нужно заполнить анкету на официальном сайте, загрузить фотографию и оставить ссылку на видеопрезентацию, где будет будущий участник расскажет о себе и своей работе. Презентация должны быть опубликована на YouTube или в TikTok-аккаунте. Прием заявок продлится до 20 ноября 2019 года.